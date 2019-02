Kommuneveteranar vart heidra

Nyhende

Fylgjande tilsette fekk tildelt KS sitt heidersmerke etter 25 års samanhengande teneste i kommunen:

Dagny Brekke, pleiemedarbeidar, 29 års tenestetid

Tove Cathrine Kvamme, konsulent, 27 års tenestetid

Rigmor Ristesund, helsefagarbeidar, 26 års tenestetid

Reidun Moltumyr Kvamme, adjunkt, 26 års tenestetid

Kirsti Paula Hauge, hjelpepleiar, 26 års tenestetid

Anne Kristin Haukeland, hjelpepleiar, 25 års tenestetid

Hildegunn Hauge, pleiemedarbeidar, 25 års tenestetid

Linda Torsvik, spesialhjelpepleiar, 25 års tenestetid

Irene Våge, spesialhjelpepleiar, 25 års tenestetid

Lise Johannessen, kokk, 25 års tenestetid

I tillegg fekk dei som har avslutta tenestetida si i Sande kommune, også overrekt gåver. Desse fekk tildelt vase for sin innsats i kommunen:

• Kirsti Hauge - 26 år

• Karin Hauge- 29 år

• Bodil Søvre - 22 år

• Paula Osdal - 21 år

• Jorunn Rusten - 21 år

• Randi Støylen - 36 år

• Knut Nystøyl - 30 år

• Sigrun Karin Josefsen - 19 år

• Kristin Wadsten - 33 år

• Wenche Lannerholm - 33 år

• Petra Hauge Husøy -16 år

Lena Torsvik Skrede og Ingvill Bøstrand fekk glasbolle - begge for 12 år i Sande kommune. Det same fekk Åse-Beth Voldnes for 11 år i Sande kommune.

Ikkje alle hadde høve til å møte denne kvelden, men får overrekt merksemda på annan måte, opplyser kommunen. Sande kommune ved ordføraren gratulerer alle med utmerkingane og takkar kvar enkelt for den arbeidsinnsatsen ein har lagt ned på arbeidsplassane rundt om i kommunen.