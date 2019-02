Sildefisket kan vere over

Nyhende

På tampen av vintersildfisket på Møre bles halve veka vekk for båtane som i starten på veka var i full aktivitet på Buagrunnen. Sidan kystsnurparen Gularøy tok 165 tonn fredag har ikkje sildelaget fått ei einaste innmelding. Utover denne veka forventar dei at den silda som er på Buagrunnen no vil forlate området.