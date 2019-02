No kjem matavfallsdunken til Herøy: Startar utkøyring i desse dagar

Nyhende

– Ser du ein grøn SSR-varebil i nabolaget, er det altså ikkje fordi vi er ute for å sjekke kor gode herøyværingane er til å kjeldesortere, seier kommunikasjonsansvarleg Andrea Øien Sæverud i SSR, og legg til: – Det veit vi allereie at dei meistrar godt.

Det er dei som bur i sone 6, altså på Runde, Remøy, Leinane, Nærøy, Mjølstaneset, Torvik, Bø, Espeseth, Frøystad, Røyra og Nerlandsøy, som blir dei første som får teste den nye matavfallsordninga i Herøy kommune. Første henting av den nye matavfallsdunken med brunt lok i sone 6, blir måndag 15. april. Sone 7 får starte tysdag 28. mai, medan sone 8 tek til 12. juni.

Sande kommune kjem etter med sone 9 og 10, høvesvis 27. juni og 5. juli.

Sjekk dunken

Inne i dunken ligg det ei korg, tre rullar med grøne matavfallsposar og ein informasjonsbrosjyre. Då ordninga blei innført i Ulstein kommune rett før jul, såg ein at mange var så ivrige etter å starte utsorteringa av matavfallet at dei hadde gløymt å sjekke innhaldet i dunken. Frå renovasjonsbilane som tømde matavfallet på anlegget til SSR i Saunesmarka, rausa det derfor ikkje berre ut matavfall, men også fleire korger og rullar med grøne posar.

– Vi håpar alle lettar på loket og plukkar ut sorteringsutstyret før dei tek nyedunken i bruk, oppmodar Sæverud.

Dei grøne posane er laga av resirkulert plast og blir reinska vekk når matavfallet kjem fram til Mjøsanlegget ved Lillehammer. Matavfallet blir deretter kokt på 138 grader i minst 20 minutt, før det blir sendt inn i store tankar for å rotne og dermed produsere metangass.

– Epleskrotten din endar til slutt opp som biodrivstoff, gjødsel, næringsrik jord eller torvtak, forklarer Sæverud.

Ein buss kan køyre nesten 100 meter på den mengda biodrivstoff som blir laga av berre eitt bananskal.

– At vi no får moglegheita til å utnytte matavfallet vår på ein så bra måte i staden for å sende det til forbrenning slik vi har gjort fram til no, er eit viktig steg mot ei meir berekraftig framtid, seier kommunikasjonsansvarleg Andrea Øien Sæverud ved SSR.

Går i pluss

Sjølv om matavfallet må transporterast heilt til Lillehammer, er gevinsten av å bruke matavfall til biogass så stor at miljørekneskapen likevel går i pluss.

Sidan fire veker kan bli i lengste laget å ligge for brukte bleier, har Mjøsanlegget sagt at dei kan sortere ut bleieposar frå matavfallet. Elles skal vanleg baderomsavfall gå i restavfall. Det går også heilt fint an å bruke andre posar enn dei grøne ein får utlevert til matavfallet.

Om eitt år, i 2020, vil det gjennom EU-regelverk kome krav om utsortering av matavfall. Her på våre kantar er vi ute i seinaste laget, då over 70 prosent av norske kommunar allereie har innført matavfall. I den nye ordninga er det like mange hentingar som før, fire. Skilnaden er at avfallet er betre sortert.

Tips mot plassangst

Til dei som uroar seg for om det blir trongt i dei andre dunkane når hentefrekvensen blir endra, har SSR fleire gode tips:

• Hugs at både aluminiumsfolie, leverposteiboksar, tomme kaviartubar, kylling- og laksefilet-former av aluminium kan puttast i glas- og metall-igloen dersom du skyl dei først.

• Viss du ikkje fyller posane med restavfall sprengfulle, unngår du luftlommer i dunken mellom stappa posar. Då får du plass til meir.

• Dess flinkare du er å sortere ut plasten, dess mindre restavfall får du. Du kan sette ut så mange plastsekkar du vil på hentedagen for papir og plast.

• Brett alt du kastar i papirdunken heilt flatt, då får du plass til meir.

• Lag kubbar av mjølkekartongane. Skriv namn og nummer på ein kubbe med minst sju kartongar, då er du med i trekkinga av 10.000 eller 100.000 kroner.

• Reduser papiravfallet ved å feste eit Nei takk til reklame-klistermerke til postkassa di. Slike får du på post-i-butikk.

• Har du fleire store pappkasser, kan du sette dei ved sida av dunken på hentedagen eller levere dei gratis på miljøstasjonen på Mjølstaneset.