Helsesjukepleiarane i Herøy rår barn og unge halde seg unna energidrikkar: – Må forstå risikoen

– Vi meiner at både foreldre og ungdom må gjere seg kjende med og vere bevisste på risikoen som er påvist ved for stort inntak av energidrikk. Vi ser at konsumet av denne type leskedrikk har auka dei siste åra, med 20 prosent frå 2017 til 2018. For oss er det derfor viktig å poengtere at der ikkje er helsemessige fordelar ved å drikke det, heller motsett.