Storsiger for Bergsøy-damene

Nyhende

– Det er riktig at vi har sagt frå oss retten til opprykk. No ser det ut til at Molde HK 2 tek opprykksplassen uansett, men vi er rett og slett ikkje klare for eit opprykk, seier lagleiar Siv Jensen etter søndagens kamp mot Vestnes/Varfjell.