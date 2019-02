Nyhende

Landbrukskontoret ber Fylkesmannen vurdere tidlegare start for jakta på grågås. Her peikar avdelingsleiar Anne Kathrine Løberg på at tidlegjakta i Herøy ikkje har gitt nokon effekt med jaktstart berre 14 dagar før starten på den ordinære jakta. Tidlegare jaktstart må til om den skal gi nokon effekt på skadene som grågåsa påfører grasmarker. Derimot har effekten av reduksjonsfellinga av grågås vore god.