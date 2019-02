Inkassovarsel til Gjensidige

Nyhende

Varslet blir sendt etter at kommunen enda ikkje har fått refundert kostnadene som kommunen har hatt med reparasjon av ein skadd veglysstolpe på Moltu (bildet). Stolpen blei påkøyrd av ein bil frå Falck Fosnavåg for to år sidan. Rekninga som kommunen har betalt lyder på 32.455 kroner.