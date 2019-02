Har oppdaga ei leivning frå 70-talet

Gledeleg nok ser fylkeskommunen ut til å skjøne at det som for «alle» framstår som ei upraktisk leivning frå samferdselstilbodet på 70-talet, ikkje lenger kan halde fram i same tralten. Les denne vekas leiar av redaktør Endre Vorren.