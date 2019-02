41% av engelsklærarane i Herøy manglar tilstrekkeleg fordjuping: – Har dei nye krava i tankane

Nyhende

Ein statistikk sendt ut av Kunnskapsdepartementet viser at 19 lærarar eller 41 prosent av dei som underviser i engelsk på grunnskulenivå i Herøy kommune manglar tilstrekkeleg fordjuping. Også tala for norsk (8 lærarar, 12 prosent) og matematikk (11 lærarar, 19 prosent) viser at ein del av lærarane i Herøyskulen treng meir kompetanse.