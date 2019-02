Vil etablere leikeland i Dragsund

Nyhende

Under førehandskonferansen med kommunen blei det opplyst at tiltakshavarane er i dialog med huseigaren om å leige den 570 kvadratmeter store lagerhallen til føremålet. Frå kommunen blir det vist til at sidan området er regulert til industriføremål må det søkjast om ei eventuell bruksendring til leikeland.