– Uakseptabelt å legge ned

Fysioterapeut i Herøy kommune, Roger Kvalsvik, har over lengre tid kjempa for framtida til Mork rehabiliteringssenter. Innspela hans har blitt lytta til blant anna i Vanylven kommune. Førre veke besøkte Kvalsvik formannskapet i Herøy, og no leverer også Herøy kommune ei uttale til ei eventuell nedlegging av Mork rehabiliteringssenter.