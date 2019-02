Legg ned vasskjelder i Ytre Herøy

Nyhende

Herøy vasslag ønskjer at rettane til Svartevatnet på Leinøya og Vikevatnet/Igesundvatnet på Bergsøya skal overførast til grunneigarane. Begge dei to kjeldene kan leggast ned som drikkevasskjelder etter at vasslaget har sikra seg reservevatn på andre måtar.