1500 kabel TV-kundar frå coax til fiber

– Vi starta ombygginga til fiber i slutten av 2016, og til sommaren er vi klare til å starte oppryddingsarbeidet av det gamle nettet. Då skal coaxinstallasjonane fjernast, fortel Ivar Driveklepp som er adm.dir. i Tussa IKT.

Tussa hadde coaxnett i fleire område i Herøy, Hareid og Ulstein. Bakgrunnen for omlegginga er ifylgje Driveklepp at coaxnettet hadde nådd grensene sine og kunne ikkje levere det kundane ønskte av fart og stabilitet.

– På det punktet er fiber overlegent. Fiber har enorm kapasitet og er den raskast kjende overføringsteknologien for breiband, seier Driveklepp.

Tek ansvar for wifi

For å sikre at kundane får den aller beste opplevinga, har Tussa valt også å ta ansvar for det trådlause nettet i heimane. Ustabile trådlause nett er det norske breibandkundar klagar mest over.

– Vår erfaring er at kundane forventar full fart også på det trådlause nettet når dei har investert i fiber, seier Driveklepp.