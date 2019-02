Arbeidstilsynet med pålegg til Sande kommune

Nyhende

Det skriv Arbeidstilsynet etter at dei har sett seg nøydde til å vedta eit pålegg overfor Sande kommune. Bakgrunnen er ein tidlegare frist med krav om kommentarar frå kommunen, ein frist som ikkje er overhalden.

Kommunen har informert Arbeidstilsynet at ein har oversikt over alle bygg som kan innehalde asbesthaldige materialar. Men: – Det er eit minstekrav at det vert gitt særskild informasjon til vaktmeistrar og anna drifts- og vedlikehaldspersonell om kvar asbest typisk kan førekome i den type bygg og installasjonar som vert forvalta av kommunen, skriv tilsynsleiar Hallvard Solevåg i Arbeidstilsynet.

Slik informasjon vil kunne førebygge unødig eksponering av asbestfiber både for eigne tilsette og brukarar av bygg.

Innan utgangen av april må kommunen ha informert, ha skriftlege rutinar og andre relevante opplysingar om emnet. Verneombod skal takast med. Om pålegget ikkje vert etterkome, vankar det bøter.