Då lærarstudentane tok over ... ja, alt

Nyhende

Det er ekstremt hektisk, men samstundes veldig spennande.

Tiril Høgset og Inga Lade Gjørvad smiler til kvarandre. Vestlandsnytt har blitt sendt direkte til rektors kontor etter å ha kome til Gursken oppvekstsenter onsdag ettermiddag. Heldigvis for oss, har vi ikkje gjort noko gale, for her sit det nemleg to unge kvinner som styrar skulen med fast grep.