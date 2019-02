Slutt på møteannonsering i avisa?

Nyhende

Sande kommune vil nå fram til innbyggjarane gjennom si nettside og Facebook. Det står i eit notat administrasjonen har utarbeidd til formannskapet, etter at Vestlandsnytt før jul spurde kommunen kvifor ikkje budsjettmøtet i kommunestyret vart annonsert i avisa.

I formannskapet vart det diskusjon om saka. Her var det delte meiningar om kommunen bør satse berre på informasjon gjennom eigne kanalar, eller også å nytte aviser. Konklusjonen vart at administrasjonen ser nærare på saka, etter dei signala som kom frå politikarane. Signala seier at i alle fall enkelte møte, eller kan hende ei liste over komande møte, kan bli kunngjort i avisa. Pris var nemnt som motivasjon for å kutte i annonsar.