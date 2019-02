Martin Jung Leine og bedrifta Flowtru til Næringsteft-finalen: - Heilt fantastisk!

Nyhende

- Det er heilt fantastisk! Vi har jobba hardt for dette. At vi no går til finalen stadfestar at vi gjer noko rett og at folk i næringslivet har trua på oss. Dette er også ein personleg siger for meg, ettersom vi deltok i fjor og ikkje nådde opp i konkuransen. Det er lønn i seg sjølv, seier Leine til Vestlandsnytt rett etter nyheita blei kjend fredag ettermiddag.

Saman med to andre finalistar, Roadtech frå Øydegard og Hareid-baserte Stø Technology, skal Flowtru kjempe om førstepremien på ein million kroner i gründerkonkurransen til Sparebanken Møre, Næringsteft.

- Eg er veldig takksam for denne moglegheita Sparebanken Møre gir meg, held Leine fram.

Alle dei tre finalistane er allereie garantert ein premie på 200 000 kroner, i tilleg til dei 50 000 kronene kvar av dei ti semifinalistane allereie er garantert. Finalistane får også utarbeida ein presentasjonsfilm produsert av Fuglefjellet til bruk på finalen som går av stabelen på investorseminaret «Børs og Bacalao» 13. mars.

Til slutt får finalistane også delta på faglege workshops med advokatfirmaet SANDS, bedriftsrådgivingsselskapet MRB og kommunikasjonsbyrået RACER-

Juryen består av Mette Kamsvåg, Kristin Waagen, Gunhild Sjøvik, Bjørn Gjerde, Terje Krøvel, Monica Rolfsen, Kine Norheim, Anniken Fjelberg, Knut Flakk, Ivar Nesset.

Pumpeteknologi

Flowtru går vidare etter å ha utvikla ein innovativ teknologi for ei meir effektiv fiskepumpe for landbasert fiskeoppdrett som betrar fiskevelferd, heiter det i ei pressemelding frå Sparebanken Møre.

- Vi har laga ein fleksibel, mekanisk grunnteknologi som kan brukast i fleire segment. Teknologien kan forklarast som eit kraftoverføringssystem der ein føre krefter til eller frå ein propell. Teknologien kan brukast i både mikro- og minikraftverk, til framdrift og manøvrering av båtar, og i tillegg ulike typar pumper, forklarar Leine.

Utover det vil han ikkje røpe for mykje, då dei no er i fasa med å patentere teknologien.

Signert kontrakt

For Leine sin del, er det rett tilbake til teiknebrettet måndag. Flowtru har nemleg medvind i segla. Leine kan til dømes annonsere ei at dei denne veka har signert ei kontrakt med moldebaserte Oshaug Metall AS. Dei har også gått inn som aksjonær i selskapet, som elles har tre eigarar, der den eine, Roar Stenersen, er styreleiar. Flowtru har også Innovasjon Norge med på laget. Det i form av statleg næringsstøtte på 700.000 kroner. Selskapet har også fått solid oppbakking av Herøy kommune, som har løyvd 150.000 kr frå næringsfondet. Pengane går til patentering og bygging av ein prototyp selskapet tek sikte på å ha klar før sommarferien i år.

For Leine er det også viktig å poengtere at han ynskjer å skape ringverknadar i lokalmiljøet. Ein klar visjon for Flowtru er nemleg å nytte seg av lokale leverandørar og utvikle ei lokal høgkompetasebedrift, forklarar han.

Avslutningsvis seier han at han gler seg til siste runde i konkurransen, og at han også har tru på at konseptet kan gå heilt til topps.