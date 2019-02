Jubileumskveld: - Alltid spesielt å kome til Herøy og Herøy kyrkje

Nyhende

– Det er alltid spesielt å kome til Herøy og Herøy kyrkje. Der blir det alltid fullt.

Det seier sjømannspresten Ole Dagfinn Sky, som for mange i vårt distrikt er eit kjent namn. Han har vore her mange gongar før. Faktisk var det her det heile byrja.

– Det mange ikkje veit er at besøksflåten starta i Fosnavåg, då vi reiste hit for å besøke Per Sævik. Slik kom det heile i gong, seier Sky.

Han fortel vidare om gode relasjonar til herøyværingane, og at det alltid er spesielt å kome til Fosnavåg. Denne gongen har han tatt turen med kollegaene Frank Skofteland og Astrid Øksnes Stenholt. Dei brukar dagane i forkant av konserten til å besøke dei ulike reiarlaga i distriktet.

– I går var vi i Ålesund, og no dei komande dagane reiser vi rundt og besøker reiarlaga i Herøy. Det er greitt for folk å få eit ansikt, samtidig som det er greitt for oss å kjenne folket vi skal vere der for, seier trioen då vi møter dei onsdag.

Dei meiner dei har verdas beste jobb, men at det er andre verdiar enn pengar som er viktigaste årsaka til det. Det å reise rundt og besøke sjøfolket, og å vere der for dei når noko skjer, er verdien i arbeidet, seier trioen. Dei har også opparbeida seg litt kunnskap om offshore, noko dei trur er kjekt for dei om bord, då folk likar å prate om det som interesserer dei.

Har oppretta eiga faggruppe for sjøfolk

Sjømannsprestane legg ikkje skjul på at der dei tidlegare reiste mykje rundt mellom båtane, har det i dei seinare åra vore ei utvikling mot at meir av arbeidet føregår på land. Derfor har Sjømannskirken no oppretta ei eiga faggruppe for sjø.

– Vi har eit mål om å vere tilgjengelege nordmenn, og ein viktig ressurs for sjøfolka. Dette er noko vi vil bli veldig gode på, og derfor arrangerer vi fleire kurs og konferansar. På denne måten skal vi i endå større grad vere ei ressursgruppe som reiser på båtbesøk til alle typar skip, seier dei.

– Fosnavåg er eit lite Betlehem

Når det gjeld konserten på søndag så har sjømannsprestane ekstra store forventningar. Konsertane i Herøy brukar nemleg å vere ei heilt spesiell oppleving for dei.

– Når vi kjem til Herøy kyrkje ein time før konserten byrjar, kan vi allereie sjå at folk har byrja å sette seg på galleriet. Fosnavåg har nesten blitt eit lite Betlehem for oss, seier dei tre sjømannsprestane.

Dei trur at ein viktig grunn til at «Syng med oss»-kveldane i Herøy kyrkje har blitt så populære, er at dei nyttar seg av lokale aktørar. Suksessoppskrifta blir sjølvsagt nytta i høve jubileumskonserten også.

– I år har vi med oss mellom anna Elise Nærø, som også har vore med før. I år kjem ho saman med eit barnekor. I tillegg vil folk få høyre blant anna Bergsøy blandakor og eit seksmannsorkester. Samtidig blir det mykje allsong og andre spennande innslag, seier trioen.

Blant anna skal sjømannspresten Frank Skofteland ha ord for kvelden, og ein opplesar skal lese frå Jakob Sande.

– Det blir rett og slett ein kosekveld i kyrkja, med mykje godt humør, og i år blir det endå til litt kake. Det skal bli kjekt å møte sjøfolka, reiarane og alle andre som er interesserte, avsluttar trioen.