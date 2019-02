Havyard får støtte frå Forskingsrådet

Nyhende

Det er Sunnmørsposten som fyrst omtala saka. Pengane kjem frå tildelingspotten til MAROFF-2 programmet. Den samla potten på 175,1 millionar kroner vert fordelt på 27 forskjellige innovasjonsprosjekt. Sju av prosjekta er i Møre og Romsdal, to av dei i Havyard-systemet. Norwegian Control Systems AS får støtte til prosjekt om sjølvlærande ruteoptimalisering for skip. Havyard Design & Solutions AS står for det andre, eit prosjekt på krevjande havneoperasjonar der Trondheim Havn og nye Kystrutenfartøy er case.

Dei andre i fylket som får støtte er Rolls-Royce Marine, Vard Electro, Brunvoll og North Atlantic Institute for Sustainable Fishing (NAIS).