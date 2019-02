Arbeidsløysa går ned i fylket - men den er størst i Herøy

Nyhende

– Den gode trenden gjennom 2018 med fallande arbeidsløyse held fram. Tek vi omsyn til dei vanlege sesongsvingingane har arbeidsløysa gått ned med nesten 100 den siste månaden, seier fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal Stein Veland i ei pressemelding.

I januar 2019 er 3 521 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 2,6 prosent av arbeidsstokken. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 10.3 prosent frå same månad i fjor.

For Herøy er det i alt 193 personar utan arbeid, 4,2 prosent av arbeidsstokken. 122 av dei er menn, 71 er kvinner. Sisten månad ser vi at arbeidsløysa har stige, totalt 18 personar. Ser ein på endringa frå i fjor har det våre ein nedgang i arbeidsløysa i Herøy totalt sett. Rekna i prosent er arbeidsløysa i Herøy størst i Møre og Romsdal, og Hareid ligg på ein andreplass med ei arbeidsløyse tilsvarande 4,1 prosent av arbeidsstokken.

I Sande er i alt 3,7 prosent av arbeidsstokken arbeidsledige. Det svarar til 49 personar der 35 er menn og 14 er kvinner. Samanlikna med fjoråret er arbeidsløysa gått bitte litt opp i Sande. Det har ikkje vore noko endring siste månad.

Merknad: På grunn av enklare registreringsrutinar frå november 2018 på nav.no for nye arbeidssøkarar tek det kortare tid å bli registrert som arbeidslaus. Dette gjer at arbeidsløysa er rundt 3-5 prosent høgare enn den ville vore med gamal registreringspraksis.

Ulstein, Hareid og Vanylven

I Ulstein er arbeidsløysa på 3,3 prosent, 95 menn og 56 kvinner. Her har det vore ei svak auke i arbeidsløyse siste månad, men den er fallande samanlikna med fjoråret. Hareid ligg som sagt som nummer to på lista over arbeidsløyse i fylket. Der er 53 menn og 53 kvinner arbeidsledige, 4,1 prosent. Her har arbeidsløysa også gått litt opp i januar, men samanlikna med fjoråret har den gått betrakteleg ned.

Til slutt kan vi nemne at det i Vanylven berre er 18 personar utan arbeid, 12 menn og 6 kvinner. Det utgjer 1,1 prosent av arbeidsstokken, også dette noko ned samanlikna med i fjor. Arbeidsløysa hat gått litt opp siste månad her.

Industri, ingeniøryrket og IKT

– Det er blant dei med bakgrunn frå industriarbeid, ingeniøryrker og IKT vi har den største reduksjonen i arbeidsløysa det siste året. Det er blitt 31 prosent færre arbeidslause industriarbeidarar og blant ingeniør og IKT-yrker er reduksjonen det siste året på heile 37 prosent, forklarar Veland.

I januar 2019 har NAV 823 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 311 færre enn i januar 2018. Til saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 4344 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,1 prosent for kvinner og 2,9 prosent for menn.

I landet er det 71 148 heilt arbeidslause. Dette er 2,6 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med same periode i fjor.