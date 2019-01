Havyard/Sølvtrans kan vinne pris

Nyhende

Kvart år kårar Skipsrevyen «Ship of the year». For 2019 er tre lokale skip i finalen. Det eine er veldig lokalt. Havyard-designa Ronja Storm», verdas største brønnbåt, vart nyleg sjøsett i Tyrkia. Han skal byggjast av Havyard i Leirvik til Roger Halsebakk & co. i Sølvtrans.

Ein annan kandidat er MS «Color Hybrid», ei stor passasjerferje som skal byggjast for Color Line, av Ulstein Verft. Dette er verdas største plug in-hybridferje som skal trafikkere mellom Sandefjord og Strömstad.

Den tredje finalisten er MS «Roald Amundsen», som Kleven Verft er i full sving med. Det er Hurtigruten som står bak hybrid-ekspedisjonsskipet. Vinnar vert offentleggjort på Nor-Shipping-messa i Oslo 4. juni.