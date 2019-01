Stig Remøy fekk medhald i retten - vann over Røkke-selskap

Nyhende

Krillselskapet Rimfrost AS fekk fredag fullt medhald i rettssaken som Aker Biomarine anla mot Rimfrost knytta til patenter for krilforedling. Det fram i ein dom frå Søre Sunnmøre tingrett i dag.

- Rimfrostselskapa har fått medhald fullt ut og Aker Biomarine Antarctic AS har tapt på alle punkt, slår dommen fast.

I rettssaken la Aker fram tre krav. Dei krevde eigarskap til patentane, og bruksrett. For det tredje hevda Aker å ha overtatt eit krav på erstatning fra Nordea og Innovasjon Norge for påstått urettmessig overdraging av patentane.

Aker Biomarine Antarctic AS vert dømt til å erstatte Rimfrost AS og Rimfrost Technologies AS sine sakskostnader med kr 2.300.000.

- Som forventa

- Vi er svært tilfredse med tingretten sin dom. Den står fram som grundig og solid fundert. Vi merkar oss at retten ikkje har vore i tvil om resultatet, seier advokat Ronny Lund frå advokatfirmaet Wiersholm, som er Rimfrosts prosessfullmektig, i ei pressemelding.

I meldinga går det også fram at hovudeigar Stig Remøy er tilfreds, men ikkje overraska over dommen i saka.

- Dommen er i tråd med det vi har forventa. Samtidig reagerer eg med oppgittheit over Aker BioMarines mange forsøk på å stoppe ein konkurrent med dårleg funderte rettssaker. På tross av Akers mange forsøk på å stoppe oss både i retten og på andre arenaer, er Rimfrost eit sterkt selskap i vekst, seier Remøy.

Dette er saka:

Stig Remøy og Kjell Inge Røkke har i lengre tid konkurrert om dei enorme kril-mengdene i Sørishavet, som elles er verd milliardar av kroner. Aker BioMarine gjekk etter kvart til søksmål mot kril-selskapet til Remøy, Emerald Fisheries, med påstand om at selskapet hadde tatt i bruk Aker sin patenterte teknologi. Det førte til at kril-reiarlaget sin fiskebåt «Juvel» blei liggande uverksam. Selskapet gjekk konkurs i 2017. «Juvel» vart då kjøpt av Aker BioMarine på konkurssal. Det er her rettsspørsmålet som no skal behandlast startar. Aker-selskapet meiner at dei gjennom kjøp av «Juvel» også kjøpte kril-patenta om bord. Stig Remøy har på si side påpeika at desse patenta ikkje er eigd av det konkursramma selskapet Emerald Fishing, men av selskapet Rimfrost som han er hovudeigar i.

Tidlegare i år slo amerikanske Patent Trial and Appeal Board (PTAB) fast i ei anna sak at kril-patenta tilhøyrande Aker BioMarine er ugyldige. Desse patenta var også ein del av grunnlaget for Aker-søksmål mot Rimfrost i Delaware i USA og i US International Trade Commission (ITC), der Aker seinare har trekt ITC-saka.