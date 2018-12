Torskekvoten går ned etter omfattande overfiske

Nyhende

I ei pressemelding annonserer no Nærings- og fiskeridepartementet at dei har fastsett reguleringane av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62N i 2019.

Les reguleringane her:

Fiskeriminister Harald T. Nesvik varslar fleire innstrammingar. Det blir slutt på distirktskvoten (Hjeltnes-kvoten), kvotebonus for levendelagring frå 15.mars. De som fisker i opa gruppe får større kvote enn det som var foreslått. Dette skriv departementet:

Overfiske

Departementet slår fast at det har vore eit omfattande overfiske av torsk i open gruppe i kystflåten, som no ligg på 10 500 tonn meir enn kvoten dei fekk tildelt. I opa gruppe er det ingen avgrensingar på kor mange båtar som tek del i fisket.

- Eg har stor forståing for at dette kan sette mange i ein vanskeleg situasjon, men vi er nøydde til å ta grep for å sikre at også denne gruppa tilpassar seg sine delar av totalkvoten. Samtidig legger vi oss på ei mjukare linje enn det som ble høyrt på Reguleringsmøtet, som innebar nesten ei halvering av kvotene. Dette gjer vi nettopp av omsyn til fiskarane som no rammast, seier Nesvik.

Det er gjennomført et kvotebytte av torsk, hyse og sei mellom open gruppe i kystflåten og havfiskeflåten, samt brukt avsett kvantum på ordningar som ikkje vert vidareført neste år eller som ikkje blei fullt brukt, for å dekke overfisket. For å skape stabilitet i fisket etter torsk, vert reguleringa som gir kystflåten garanterte fartøykvoter frå årets start vidareført. Reguleringstiltaka må også sjåast i samanheng med innstramminga i reglane for å delta i opa gruppe.

- Dette har vi gjort for å gi fartøy som skal delta i opa gruppe i 2019 betre fiskemoglegheiter enn det overfisket i år skulle tilseie, seier statsråden.

Avviklar distriktskvoten

Distriktskvoteordnina blei innført for å sikre at foredlingsindustrien i Gamvik og Lebesby kommune skulle få tilgang til fisk utanom sesongen.

Ordninga skulle gjelde frå 2018, og ha ei varigheit på to år. Det ble satt av 3000 tonn torsk per år. Det er 250 båtar som har fisket på denne ordninga, men kvantumet har likevel ikkje blitt utnytte.

- Når vi ser kor lav utnyttinga har vore, har eg vanskeleg for å seie at det er gode argumenter for å oppretthalde ordninga. Eg vil derfor oppheve distriktskvoteordninga frå og med 1. januar, seier Nesvik.

Levendelagring og ferskfiskordning

Levendelagring av torsk og ferskfiskordninga i torskefisket skal bidra til at foredlingsbedriftene i større grad får tilgang til fersk fisk utanom hovudsesongen i vintermånadene. Begge ordningane forsettet, med nokre justeringar.

Fiskarar som lagrar levende torsk i merd kan få ein bonus for kvart tonn dei leverer. Bonusordninga blei innført som ei midlertidig ordning, for å stimulere til levendelagring i oppstartsfasen av slik verksemd. Denne skal derfor trappes ned i åra som kjem.

Oppstart for bonus for levande lagring blir frå 4. mars, mens ferskfiskordninga i 2019 vil bli opa for fiske måndag 15. april.

Kvantum i ferskfiskordninga vert juster ned, ettersom totalkvoten av torsk er mindre i 2019 enn i 2018. Avsettinga til kvotebonus for levandelagring er redusert frå 4000 tonn til 3000 tonn, som ein del av nedtrappinga av denne ordninga.

- Med disse justeringane har vi søkt å finne ein balanse mellom ulike interesser i flåten og fiskeindustrien, i forskjellige områder av Nord-Norge, seier fiskeriminister Nesvik.

Dette er ordningar som skal bidra til høgare verdiskaping ved å strekke sesongen, både for fartøya og for landindustrien, og bringe godt betalt fisk ut i marknader som ynskjer fersk fisk over ei lengre periode enn nokre hektiske vintermånadar, seier fiskeriministeren. Særleg ferskfiskordninga er eit viktig bidrag til sysselsettinga i fiskeindustrien i Finnmark.

Ordninga med kvotebonus til levendelagring og ferskfiskordninga vil bli gjennomgått på reguleringsmøtet i juni. Departementet vil også sjå på korleis ordningane bidreg til at torsken faktisk blir levert fersk og om andre deler av fisken blir utnytta.

Kysttorsk nord

- Det står ikkje så bra til med kysttorsken. Eg har derfor bedt om at det vert utarbeida ein ny gjenoppbyggingsplan med forslag til forvaltningstiltak, samt ein rapport om kunnskapsstatus for kysttorsk i nord, seier fiskeriministeren.

Det er eit komplekst regelverk knytt til uttaket av kysttorsk. Det er fleire reguleringar som spelar inn på uttaket av kysttorsk, og kunnskapen om kysttorsk er framleis mangelfull. Dette inneberer ein økologisk og økonomisk risiko. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har anbefalt at det lagast ein ny gjenoppbyggingsplan.

Midlertidige kvoter

Endelege kvoter for 2019 kan ikkje verte fastsette før fangststatistikken for 2018 er komplett. Kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige. Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mogleg. For å unngå at fartøy får lågare kvote etter ei slik justering, vert 90 prosent av kvotene tildelt med verknad frå 1. januar.

Fartøya i opa gruppe får likevel 100 prosent av sine kvoter frå 1. januar, som vanleg.