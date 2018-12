Kvinna som eigde heile Nørvågen

Nyhende

Ho eigde tomtegrunnen frå og med «Skibenesbuda», midt i Ura, heile Nørvågen, Nota- neset og til Hornsetstranda.

Remøya

Gerhardine (Dina) Pålsdotter var fødd 2. januar 1865 og voks opp på bnr. 7 på Remøya. Foreldra hennar var Vilhelmine og Pål Olson Runde/Remø. Kyrkjeboka viser at Dina vart vaksinert mot koppar då ho var om lag fire år. På den tida fanst det ikkje vaksine mot andre barnesjukdomar enn koppar. Gerhardine (Dina) vart konfirmert i oktober 1880 i trekyrkja på Herøy. Kyrkjeboka viser at ho var mellom dei beste når det gald kunnskapen til katekisma.

Samla utstyr i kiste

Alt då Dina var 11 år, fekk ho ei ådremåla kiste. Ho samla utstyr og eigneluter i kista. I åra framover sydde, hekla, strikka og vov ho utstyr – som dukar, sengklede, golvteppe og anna som var naudsynt for å lage ein heim. Sidan ho fekk kista i så ung alder, er det grunn til å tru at Dina hadde fleire kister med utstyr då ho i 1889 gifta seg med odelsgut og fiskar Rasmus Johannesson Nørvåg (1857-1912).

Største huset i fiskeværet

Ekteparet busette seg i våningshuset på bnr. 1 i Fosnavåg Nedre. I ei takstliste i 1931, går det fram at huset var bygd før 1890 og var 10 m langt, 6 m breitt og 3 m høgt til rafta. Dersom bygningen ikkje hadde vore påbygd i mellomtida, bortsett frå ei ark i 1920-åra, var det i så fall det største våningshuset i Fosnavåg før 1900.

Stor gard i Nørvågen

I kårhuset budde Johannes Nilsen (1825–1916) saman med siste kona si; Kanutte. Johannes var far til Rasmus. Han vart stamfar til ei stor slekt. I Johannes si tid på garden, ved teljinga i 1865, fødde bruket hest, 7 kyr, 10 geiter og 15 sauer. Sånad 4 tønner havre og 4 tønner poteter. Garden vart rekna å ha 13 mål dyrka jord og 25 mål udyrka. Talet på dyr og storleiken i 1865, var ørlite mindre enn hos «Knut i Våji», (=Knut A. Fosnavåg), som eigde hovudbruket på andre sida av Vågen.

Sjubarnsmor – og enkje

Dina og Rasmus fekk sju barn i åra mellom 1889 og 1907: Johannes, Vilhelmine (Mina), Paul, Nils, Johanne, Anna og Rasmus. Seks av barna voks opp og busette seg i Nørvågen.

Det var eit stort sjokk for familien då Rasmus fekk slag og døydde i 1912, berre 55 år gammal. Dina var då 47 år. Ho dreiv gardsbruket vidare saman med barna. Dina likte å arbeide. Ho var fysisk sterk og kunne bere 100 kg mjølsekkar utan problem.

Reitevatnet og Prestegardsmyra

Garden hadde torvmark ovanfor Reitevatnet. Når torvet var tørt, putta dei det i jutesekkar. Så gjekk dei ut på kanten av Tverrfjellet og let sekkane rulle nedover fjellsida. Lyng og eine gav bra fjøring, og transportmetoden sparte mange tunge tak. Under siste krig, var det fleire frå Nørvågen – og andre herøybygder – som skar torv i Prestegardsmyra i Stokksund.

Børetre og vassbøtter

Det var ikkje innlagt vatn i huset eller fjøset, men dei hadde to gode brønnar på garden. Dei bar vatn frå brønnane ved hjelp av børetre. Åket gjorde det lettare å bere dei sprengfulle vassbøttene til folk og fe.

Spiskammers og grue

I spiskammerset hadde Dina lager av mjøl, gryn og andre tørrvarer. I kjellaren var det tjukk gråsteinsmur. Der var det stabil og kjølig temperatur. Skapa med lagerplass for heimelaga syltetøy og saft var plasserte der. I den mørke og litt fuktige potetkjellaren var det mogeleg å lagre heimeavla poteter i kring eitt år. I kjellaren var det også ei grue. Den kunne Dina nytte til å steike potetkaker, natronkaker, flatbrød og lefser. Flatbrød var lettvint mat i onnetidene. Med heimekinna smør på, smakte flatbrødet knasande godt og metta mang ein svolten mage.

«Kokke-Anna» og Mina

Saman med Dina budde dei to døtrene: Anna (1903–1996) vart ei kjend kokke på Herøy sjukeheim. I 27 år budde «Kokke-Anna» på arbeidsplassen. Men på fridagane var ho heime i Nørvågen. Vilhelmina (Mina) (1892–1976) livnæra seg som sydame. I eine halvdelen av huset, budde også sonen, Paul. Han gifta seg i 1914 med Ragna Mortensdotter Nerem. Dei fekk tre barn: Gudrun, Edith og Rakel. Tidvis budde også andre av barna til Dina og Rasmus i våningshuset. Dei brukte Nørvåg til etternamn.

Kaffi til forbipasserande

I Fosnavåg kom det stasjon for Rikstelefonen i 1908. Men Dina kosta ikkje telefon i huset i Nørvågen. Så vennskapsbanda måtte pleiast i personleg kontakt. Når Dina såg nokon gå på vegen frå Fosnavåg, rundt Ura og utover mot Nørvågen, gjekk ho ofte inn i huset og sette over kaffikjelen. Dei spaserande tok seg vanlegvis tid til ei drikke- og pratepause med Dina. Gjennom dette vart ho oppdatert på nyhende – og gleder og sorger i sambygdingane sine liv.

Viktig nattmøbel

Før kring 1950, var det ikkje bad eller WC i huset i Nørvågen. Vart ein trengande om natta, brukte unge og eldre nattmøbelet, ei potte, til å gjere frå seg det naudsynte. Det var sedvane å samle alt frå pottene i ei toalettbøtte. Bøtta vart så tømd i utedoet. Alt som hamna i utedoet, vart til gjødsel. Det vart ikkje brukt kunstgjødsel på garden i Dina si tid, berre naturgjødsel. For å få god avling i potet- og kornåkeren, og nok gras til dyra, galdt det å gjere seg nytte av verdfull næring som fanst i nærmiljøet.

Kakefløyten måtte bestillast

Kvinnene i Dina si samtid, måtte truleg avtale med andre som eigde mjølkekyr dersom dei skulle greie å samle nok fløyte til å lage ei kremkake til t.d. eit bryllaup. For det var ikkje mjølkeutsal i Fosnavåg før kring 1935. Ein brukte ikkje kraftfôr til dyra, og det kunne vere stor skilnad i feittprosenten i mjølka frå ulike kyr. Så fløytekaker – og riskrem og andre matrettar der ein trong fersk fløyte, var sjeldan kost. Truleg var det skuffekaker som var selskapsmat.

Fódekyr frå Gjertneset

Familien i Nørvågen var sjølvforsynte med mjølk. Dei hadde separator og kinna sitt eige smør. I 1930-åra hadde dei berre ei ku. Når kua venta kalv, og mjølkeproduksjonen difor stoppa ei stund, lånte dei ei ku med Elise og Oskar Gjertnes. Mot at dei fôra kua, sikra dei seg mjølk som husstanden trong i det daglege. Når dei skulle låne fódekyra, leidde dei ho i band frå Gjertneset til Nørvågen. Det kunne vere ei tolmodsprøve, men dei hadde med ein unge som jaga kua når ho slo seg vrang. Dermed kom dei fram til slutt.

Elkraft tidleg

Fleire av husa i Nørvågen fekk kraft frå aggregatet til A/S Floer og Brødr. Voldnes i slutten av 1920 åra(?) Eit bilde frå 1930 viser i alle fall at kraftleidningen då var komen opp. Men omnar kunne ikkje koplast til før krafta frå SSK kom i 1951. Brød måtte steikast i vedkomfyren. Messingstonga framfor kokeplatene vart pussa med jamne mellomrom. Når det vart nonstid laurdagane, gjorde ein seg klar til helg og kviledag. Då skulle alt vere fint og fjelga, både i og utanfor huset.

Råka av slag

Ein gong etter 1928 vart Dina råka av slag. Då vart ho varig lamma i halve kroppen. Mina gav mora kjærleg pleie og omsorg, samstundes som ho livnæra seg som sydame. Ho hadde ei symaskin av merket «Gritzner». Også Anna hjelpte til.

Følgde med frå glaset

Etter at ho vart lam, likte Dina å sitje i rommet oppe på arka. Der hadde ho god utsikt gjennom vindauget og kunne følgje med på alt som rørte seg. Ein gong oppdaga ho at nokre barn hadde gått til fjells for å rive lyng og eine til eit jonsokbål. For å spare tid, prøvde barna å gå ned frå fjellet rett ovanfor huset hennar. Der var det farleg terreng. Dina greidde å gjere teikn til Mina, som gjekk ut og ropa til dei at dei måtte snu og gå den vanlege stien. Heldigvis lydde dei henne.

Mange næringslivstomter

I Rasmus og Dina si eigartid av garden, bygsla dei vekk fleire tomter via årelange festeavtalar, i tillegg til tomter som var bygsla vekk av førre eigar av bruket. Nokre få tomter vart selde. Det er såleis takka vere velvilje frå enkje Gerhardine (Dina) Pålsdotter Fosnavåg at Morten Nerem kunne bygge verkstad og slipp i 1913, og at Peder Voldnes og A/S Floer og Brødr. Voldnes i 1916 fekk festesetel på grunn der det seinare vart bygd tønnefabrikk, sildoljefabrikk og hermetikkfabrikk. Grunnboka viser at fleire andre næringslivspersonar, som Benjamin Vågsholm, Paul Vågsholm og Johan O. Nordstrand, frå Ålesund, fekk festeavtalar med Gerhardine P. Fosnavåg. Tankstasjonen til Joakim Goksør vart også bygd på festa grunn under Dina sitt bruk.

«Junobuda», i 1925, og Fosnavåg Notbøteri, i 1952, vart sette opp på tomter som Dina sine etterkomarar hadde fått utskilde av hovudbruket.

M.p.p. på skøyta

Etter at Dina vart lamma, greidde ho ikkje lenger å skrive namnet sitt. Då ho i 1937 skøytte over garden til barnebarnet, Joakim Johanness. Nørvåg, måtte ho underteikne skøyta m.p.p. (= med påhalden penn). Dina var klår i tanken og vitne stadfesta at innhaldet var i pakt med viljen hennar. Tre av barna hadde før fått tomtestykke/bruk av variabel storleik – utskilde frå hovudbruket. For at alle skulle få lik inntekt frå dei langvarige bygselavtalane, bestemte Dina at kvart bruk skulle få same brøk av inntekta frå festeavtalane. Yngste sonen, Rasmus, fekk i tillegg overta stabburet, fordi at mora tykte han hadde fått så lita tomt.

Symbolsk avgift

Mange våningshus i Nørvågen vart også bygd på vart festa grunn under bnr. 1.

I starten var festeavgifta ei viktig attåtinntekt, og følbar utgift for dei som bygsla tomta. Som døme kan eg nemne at Peder Voldnes og A/S Floer og Brødr. Voldnes i sine avtalar på to store grunnstykke i 1916, skulle betale kr 6 500 med ein gong, og deretter kr 110 i årleg avgift. Avtalen galdt for 50 år. Men etter som åra gjekk – og pengeverdien endra seg, vart leigene mest av det symbolske slaget. I dag står alle husa og sjøbudene i Nørvågen på kjøpt grunn og har eigne bruksnummer. Etter mi vurdering, har eigarane fått kjøpe tomtene til ein rimeleg pris.

For samanlikninga sin del, tar eg med at i 1927 var der berre seks våningshus frå Ura, i Nørvågen og til utmarka i Hornsetstranda. Så kan interesserte telje talet på hus i dette området no ved hjelp av kart på internett, eller dersom ein går tur til Tverrfjellet.

Avgjerande verdiskaping

Med tanke på den store og årelange verdiskapinga som gjekk føre seg i bedriftene, alle arbeidsplassane og dei mange menneska som har budd i saltebudene og våningshusa som har hatt bygseltomter under bnr. 1, meiner eg at grunneigar Gerhardine (Dina) Pålsd. Fosnavåg har vore svært viktig for utviklinga av fiskeværet – og indirekte også for kommuneøkonomien.

To viktige enkjer

På sørsida av Fosnavågen var det ei anna enkje; Margrethe Rasmusdotter Fosnavåg (1865-1940), som eigde bnr. 7 «Gjerdet». Ho bygsla vekk mange tomter i Sørvågen. Om henne skreiv eg artikkel om i Vestlandsnytt i 2016. Dersom desse to enkjene ikkje hadde gitt festeavtalar til så mange, hadde utviklinga i fiskeværet vorte heilt annleis og kanskje stoppa opp. Eg synest difor det er på tide – og på sin rettkomne plass – å ære Gerhardine (Dina) Pålsdotter Fosnavåg (1865–1937) – post mortem – med å løfte fram deler av livssoga hennar.

Skattkammer i Nørvågen

Det var i fjor sommar eg samla opplysningane om Dina. Då fekk eg også lov til å studere gjenstandar og bilde som Gudbjørg Rasmusdotter Nørvåg Dale (1944–2017) og Per Bjørnar Dale har samla om livet i Nørvågen. Takk og lov for at dei har sett verdien av å ta vare på klenodium som fortel om levd liv i fiskeværet! Dei to besøka i skattekammeret – og det å få nøste opp Dina si livssoge, var faktisk sommarens høgdepunkt for hobbyskribenten. I artikkelen har eg valt å nytte bilde av nokre av tinga dei har samla, og som ein vanlegvis finn få illustrasjonar av i artiklar og sogebøker.

Minna lever

Gerhardine (Dina) P. Fosnavåg, Gudbjørg Dale og mange andre frå Dina si slekt, er borte, men dei gode minna lever vidare i hjarta til fleire.

Med takk for tillita og rikdomen som er blitt meg til del i denne skattejakta, ønskjer eg signa julehøgtid og godt nytt år til lesarane!

