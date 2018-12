Nyhende

Den tida var feiringa annleis enn i dag. Huset skulle rundvaskast, oppvarming var kol og torv, elektrisk straum fekk vi ikkje før sumaren 1951, det var stort …. Innkjøp måtte gjerast i god tid, sukker, mjøl og delfiafett til julebaksten, kanskje litt congac (til fattigmannen). Hugsar ikkje kva slag som var best, men eg trur det måtte vere kakemenn. Sirupsnippar var også godt, dei hadde litt meir smak.

Julegåver måtte også ordnast med. Eit år kjøpte eg kam og spegel i raudt etui til mamma. Men kvar i all verda skulle eg gøyme pakken? Det måtte vere på ein lur plass. Løysinga vart under halmbolsteren i senga mi! Kvar kveld vart pakken opna, eg synest det var den finaste julegåva i verda!

Tida fram mot jul gjekk både fort og seint. Juletre skulle hentast. Det vart ei lita fure, det var ikkje noko anna som dugde. Gran kom ikkje på tale. Furu skulle det vere, det hadde pappa bestemt. Så måtte vi ha «julesteik», det vil seie pinnekjøt og litt morepølse.

Ein dag kom onkel Lars med lammeskrotten. Den vart delt opp (partert) nede i kjellaren, og det var pappa sin jobb. Eg sat på høvlebenken og fylgde nøye med. Så skulle broren min klippast (og kanskje nokre nabogutar). Stolen var hoggestabben og fasongen var maskinklipp.

Kongerøkelse måtte vi ha, og ein sigar som pappa tok nokre drag av. Det vart då julelukt i stova. (Det med sigaren var det mamma som måtte ha). Nøtter, frukt og anna julegodt var rasjonert til langt ut på femtitalet. Hugsar godt den jula vi fekk kjøpe eit halvt kilo appelsinar per person. Vi var fire stykk i vår familie, altså to kilo. For ei lykke! Julegodt hadde vi i eit skap oppe på loftsgangen. Kvar kveld når eg skulle leggje meg, opna eg skapdøra, tok ut ein appelsin og lukta på han! Julaftan var det juleribbe og litt morepølse. Min bror og eg synest det var litt feitt, så vi fekk litt morepølse. Desserten var hermetiske plommer.

Når julebakst og steiking var over, vaska mamma kjøkkenet og hengde opp nystiva blondegardiner (i trekkspelfasong). Avisa måtte pappa ha, så julaftan gjekk han ut på postkontoret og venta på bussen. Eg stod i stoveglaset og såg utover vegen, han måtte kome før jula kom!

Klokka 1700 gjekk vi ut på trappa og venta på at kyrkjeklokkene på Åram skulle ringe jula inn. Var vêret bra, kunne vi høyre dei. No var jula komen!

PS! Kvar var broren min oppi alt dette? Han var seks år eldre og over alle haugar med kameratane sine

Den største julegåva eg fekk, var rattkjelke. Han stod på stovegolvet heile jula. I vegen for alt og alle. Etter jul vart det mange tu-rar frå toppen av Drageskaret.

