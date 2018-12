Han er 8 år og ekte julenisse

Nyhende

September 2018: Grethe Elin Enerhaug står på kjøkenet heime i Stokksund. Ho høyrer nokon som kjem hoppande bortover plattingen utanfor. Der bankar det på døra. Utanfor står naboguten, Herman Mikalsen Gjerde, og trippar energisk.

– Grethe, kan du ta med legoane mine til dei ungane som ikkje har leiker i Ukraina? Eg har nok leiker.

Den vesle guten har fått med seg at naboen hans har opna tunet «Bak dei blå dørene» og laga velgjerdskafé til inntekt for Hjelpesendingene til Ukraina – og at ho gjerne tek imot kle og leiker. Sjølv vil han gi bort alle legoklossane sine. Dei fyller to store kasser.

– Vi har framleis litt igjen heime, for storebroren min gøymde unna litt.

Tre månadar seinare

Herman er på plass i Grethe sin sofa, saman med mora, Kristin Mikalsen Gjerde. Han hugsar godt den dagen han gav vekk legoklossane sine.

– Eg brukte dei ikkje sjølv lenger, og eg vart glad av å gi dei vekk, seier han.

Kor glade mottakarane vart av å få dei, kunne han elles neppe ha førestilt seg.

Onsdag 31. oktober:

Inne i ei kyrkje i Dubno, Ukraina, står 15–20 vanskelegstilte barn og ventar spent. Snart får dei besøk frå «Hjelpesendingene til Ukraina».

Med eitt står bussen der. Ut kjem dei norske hjelparane, derimellom sjåfør Grethe Elin Enerhaug.

Det oppstår ikkje noko spetakkel i det nordmennene set ei legokasse på golvet framfor barna. Ingen jubel. Ingen latter.

– Dei var nesten redde, for dei var så vane med å ikkje få noko. Det var som om dei ikkje våga å tru på at legoen var til dei, fortel Grethe.

Ein av dei vaksne tek ansvar, lyfter opp kassa, og tømmer innehaldet ut på golvet. Då kjem hyla. Dei spontane gledesropa, som ikkje fann vegen ut for ein augeblink sidan.

– Då vi sa at dei kunne leike med legoen, kasta dei seg over den, seier Grethe.

Herman sit med store auge og følgjer med på forteljinga. Grethe held fram:

– Du veit, ungar her heime hadde ropt og slåst om legoen, men desse barna var heilt stille. Dei leika og leika – og eg grein og tenkte på Herman.

Fascinert

Der er ei lita jente i barneflokken – kanskje to-tre år gammal. Ho har fått tak i ein bitte liten legofugl. Står og knuger den i handa og kvin gledestrålande til mora si.

– Ho var heilt fascinert av alle dei små figurane. Ho sat og plukka av håret og føtene, sorterte dei, og sette dei saman på nye måtar. Då ho skulle heim, grein ho, for ho ville ikkje gå frå legoen. Då tok eg ho på fanget, og så fekk ho med seg tre figurar i lomma, seier Grethe.

Ved sida av Herman, sit den stolte mora hans.

– Då Grethe fortalde kvar legoen skulle og kor fattige barna som skulle få den var, sa Herman: «Skal eg hente meir?».

Så vender ho seg til sonen:

– Grethe skal reise fleire gongar.

Herman lyser opp:

– Då kan eg gi vekk togbana mi!

* Til våren vert det ny tur til Ukraina. Då skal den andre legokassa få vere med, til ei skulefritidsordning i Stromok, heilt nede ved Svartehavet.