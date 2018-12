Nyhende

Mor mi, Nilla Emilie Brungot, vart fødd i Ørsta den 1. juni 1896. Ho var det sjuande av Johanne Velle og Kristoffer Sjåstad Brungot sine åtte barn. Mor var tvilling. Dei fortalde meg om den hendinga, tante Borghild og mor. Ingen visste at bestemor skulle ha tvillingar. Fødselshjelpar var ei grannekone med røynsle frå eigne og andre grannekoner sine fødslar. Med på fødselen var òg tante Ragna (12 år) og tante Borghild (10 år). Fødselen var langdryg og hard. Det kom ut ei jente som var død, dei fekk ikkje liv i henne same kva dei gjorde. Etter kvart forstod grannekona at det var eit barn til på veg ut. Ho hadde sikkert gjort meir enn sitt aller beste og blei livredd for at bestemor skulle døy for henne. Ho sleppte det ho hadde i hendene og ville springe heim, ho orka ikkje så mykje ansvar lagt på seg. Bestemor bad for seg, tante Borghild og tante Ragna gret og tok tak i kleda hennar - ho greidde ikkje å gå frå dei likevel. Så kom mor, tvilling nummer to, levande, velskapt og livsdugeleg.

Det mor sidan fekk høyre om denne dramatiske hendinga, og som festa seg hos henne, var dette: Den fyrste jenta var så velskapt, så kvit og så fin. Det vakraste barnet dei hadde sett for sine auge. Tre år seinare blei tante Jenny, det siste barnet fødd. Bestemor hadde grunn til å vere sliten. For eit kav det måtte ha vore på Brungotgarden ei dryg halvmil frå Ørsta sentrum. Men mor blei, saman med dei andre syskena, grumborna til bestefar. Han gav dei skryt og tru på seg sjølve. Han hadde ikkje sett at den andre tvillingen hadde vore så vakker.

Bestemor, som hadde vakse opp i romslege kår på Vellegarden, kunne mykje om handarbeid og husflid. Ho spann og vov og lærte borna sine å ikkje sitje gjerandslause. Bestefar var mykje ute og farta. Han skulle tene til avdrag i banken for garden dei hadde kjøpt og til livsopphald for familien. Han reiste ut til øyane på fiske, på anleggsarbeid i Odda og på Bergensbanen. Han var lett på foten, kunnskapsrik, arbeidssam og modig. Ein flink snikkar som og laga det meste av det dei trengde av møbel og utstyr til heimen. Mor hugsa med glede når han tok med henne og systrene til kyrkje. Friske, raudkinna jenter, som han var så kry av. Ei barnlaus kjenning terga han med kor han skulle greie å gifte bort jenteflokken sin når den tida kom, men bestefar lo og svara for seg: «Den dag, den sorg og den glede. Gode varer byr seg sjølve».

Mor lærte mykje av foreldra sine, mest om det å overleve av det ein hadde. Ein skulle arbeide med naturen, ikkje mot han. Skulegangen var eit kapittel for seg. Det var lang skuleveg, bratt ned til hovudvegen og harde vintrar. Om bestefar var heime og det var mykje snø, gjekk han føre borna og vod veg ned bakkane. Mor likte skulen. Det var kjekt å lære rekning, lesing og – då den tid kom – litt naturfag. Læraren, som var ungkar, budde på eit rom på skulen. Når skuledagen nærma seg slutten, bad han einkvan av elevane vaske poteter for seg. Han skrytte av mor, kor reine og fine ho vaska potetene hans, men mor merka at han ikkje var snill med dei «tungneme», som dei sa. Dette sette såre merke i henne. Det var ei jente i klassen som var større og tjukkare enn dei andre, ho vart ikkje «sleppt opp» med dei andre. Ein vinterdag ho var svært forkjøla, blei ho høyrd på nytt og kunne enno ikkje leksa si. Den dagen straffa læraren henne. Ho måtte stå i kroken med den varme omnen, vendt mot klassen. Ho skulle halde hendene over hovudet med ei vedskie i kvar hand resten av timen. Ho fekk ikkje lov til å snyte seg. Forkjøla som ho var, rann det to tjukke strimer av snørr ned frå nasen hennar og blanda seg med tårene. Mor blei hissig når ho fortalde om det. Tenk å vere så avmektige at dei ikkje kunne gripe inn, slikt skulle korkje barn eller vaksne finne seg i. Mor slutta å vaske potetene hans.

Ni år gamal blei mor sendt til tanta si, Ane Strømme, som hadde teke over morsgarden i Ørsta. Ho skulle vere barnejente for Stine, syskenbarnet sitt. Seinare blei ho der som tenestejente til ho vart konfirmert. Så vart det nye tenester andre stader, med lange dagar, stell av eige tøy og fint handarbeid på kvelden. Mor var ung, sterk og blid. Ho var utadvendt, likte å gå på stemne og treffe ungdom frå andre stader. Ho kom etter kvart til Gjerdsvika, der hennar eldre bror, Karl, var gift med Emilie Stokset. Mor hadde mange trivelege år der i teneste hos Elin Sandanger, ein framand fugl frå Ålandsøyane som var komen til Gjerdsvika via Amerika og ein mann. Mor prøvde og å vere til hjelp og støtte for tante Emilie, som miste mannen då ho venta sjuande barnet deira.

Ein slektning av Emilie, som og budde i Gjerdsvika, heitte Andreas Stokset. Han og mor blei kjærestar og dei gifta seg i 1922. Dei fyrste åra budde dei hos bestefar, «Gjerdsvikbesten», Isak Stokset. Trongt var det, men besten var ein snill og blid mann. Han hadde vore med seglskuter både til Australia og Afrika, og han hadde arbeidd i Amerika. I Gjerdsvika var mange i nær slekt med kvarandre.

Då Tuberkulosen herja som verst, fór den hardt fram mellom dei unge. To av far sine brør døydde med fire månaders mellomrom, det var Rasmus (14 år) og Mons (24 år). Dette merka folket. Det blei sorgtider og vekkingstider. Mor og far kom med i Pinslerøyrsla og melde seg ut av Statskyrkja. I Gjerdsvika var det ikkje kyrkje, den låg på Sandsøya. At det var svært vêrhardt og lang veg til kyrkje, gjorde at folk ikkje hadde så nært og tett forhold til prest og kyrkjelyd. Mor, som var oppvaksen i Ørsta, hadde nok eit nærare forhold med gode opplevingar frå kyrkja.

Mor og far miste óg to barn, den eine berre nokre dagar gamal, og året etter, ein som levde i tre veker.

Den nye vekkinga gav nye nære vener i Gjerdsvika, Vanylven, Kvalsvika, Volda og Ålesund. I 1931 fekk dei kjøpt eit småbruk, Kleppegjerde på Leikong. Det hadde strandline med god hamn for motorbåt og «tilliggende herligheter» - heibeite for kyr og sauer, torvmyrar og ein stor glissen skogteig. «Paradis,» sa mor. Bestefar Kristoffer skreiv så fint til barnebarnet Sylvia Garshol i California: «Nu har Nilla fått sitt eget».

Eg blei fødd i 1935. Det var mors åttande fødsel i løpet av tolv år. Mor var 39 år gammal og far 38. Den gamle stova roma oss alle. Vi var sjeldan sjuke, vi hadde alltid kle på oss, og vi svalt ikkje, sjølv om vi ein sjeldan gong måtte rasjonere maten.

30-åra var harde, men vi som dyrka maten og fiska fisken, hadde og litt å dele med andre. Og vi klarte oss då krigen kom, fem år seinare.

Eg har nokre glimt i minnet frå før eg var fem år. Gamle Isak, Gjerdsvikbesten, kom på besøk. Han kom seglande med færingen sin, kledd i dress og hatt og med bart under nasen. Mor blei så glad og diska opp med store brødskiver, heimesmør og bringebærsyltety. Ved kjøkkenbordet var plass til alle.

Det stod ein omn i inste kråa i kammerset. Den var det fyr i, for det var svært kaldt. Alle vi borna låg i sengene. Eg kan ikkje hugse at det var trongt, for det visste eg ikkje kva var for noko. Mor sat og monterte kle som var strikka på strikkemaskin. Øvst på ei hylle låg dei nye strømpene våre ferdige, tøvde og merka. Mine var merka med R oppe i kanten. Eg kunne ikkje seie R. Tunga mi ville ikkje sprette under himmelen. Eg øvde meg under dyna. Mor heldt på med jentene sine undertrøyer som var laga av den finaste lammeulla. Ho hadde spunne eingjengd tråd på rokken og tante Helga hadde strikka på maskinen, to rette og to vrange. Mor hadde hekla jamt og fint rundt halsen med ein «tigg» på kvar fjerde maske.

Eg gledde meg til jul. Onkel Nils, som heldt på å bygge hus, budde hos oss. Han var så snill, han leika og tulla med oss. Eg hadde sett at han laga kjelke til meg og strevde hardt med å late som ingenting.

Krigen kom. Dei vaksne blei redde. Storebroren min var ungdom og alt var svært uhyggeleg. Mor var ikkje frisk, det var det aller verste. Det sat ein vond klump i halsen heile tida. Mor var hoven i beina og hadde vondt i hoftene, ja heile ho var hoven. Vi skulle ha hushjelp. Først kom kusina vår Klara, og så kom tante Inger. Ein kveld blei vi sende over til nabohuset til tante Helga for å sove. Vi sprang berrføtt innover blåbærtuene og svinga med mjølkaret. Vi skulle få frukost av tante Helga, men så mange som vi var, skulle ho lage kveldsgraut av vårt mjøl. Etter frukost dagen etter, fekk vi lov å gå heim. Sola skein og vi plukka med oss blomar til mor. I stova i den store senga låg ho. Rein og nysteld på det kvite finaste sengetyet, det ho hadde bleika i vår, og i den beste nattkjolen med plattsaum på. Og mor smilte til oss med roser i kinna, 44 år gamal. Veslebroren vår var fødd, stor og frisk. Gamlejordmora, Ovidia Liaskar, hadde teke imot han og dryppa han i augo med lapisoppløysing, så han fekk ikkje sjå oss den fyrste dagen. Og best av alt, mor blei frisk att og svinga seg som før. Og krigen kom litt på avstand. Vi fekk skubba ein plass til veslebror òg. Far tok meiane av vogga, så det blei plass til den òg, på kjøkkenet. Katten vår, Malena, ville så gjerne hoppe opp i vogga til den varme vesle guten, så når mor var i fjøsen, hadde eg ansvaret for Malena. Dagane gjekk, og livet blei levd. Mor takka Gud i kveldsbøna kvar dag. Han hadde bevart og velsigna oss, så mat og klede strakk til, og som ei varm og lun kappe låg Hans omsorg rundt oss. Mor bad aldri om å bli rik på materielle ting, vi hadde heller ikkje plass til meir.

Om hausten var det basar og møte på bedehuset, eller «Huset» som vi sa. Det var Kinamisjonen, Indremisjonen, Sjømannsmisjonen og fleire til. Mor var ikkje med i noka kvinneforeining, dels fordi ho ikkje rakk meir, og dels fordi ho var med i Pinserørsla og var lojal med pengegåvene der. Vi var berre to familiar av det slaget på Leikong. Vi gjekk òg på møte og basarar inne på Huset. Det var ikkje mykje kulturelt elles, ingen radio, ingen telefon, lite aviser. Vi heldt Vestlandsnytt, Fiskaren og Produsenten, eit jordbruksblad, og så hadde vi «Korsets seier» og «Bibelsk tidsskrift». Til jul slo dei seg lause og kjøpte det som var av julehefta som kom på dørene og litt bøker av omstreifande seljarar med blytunge kuffertar. «Stakkars folk,» sa mor, «dei må i det minste få seg mat». Det var ei stor tid.

Mor måtte stelle fjøsen før ho gjekk på møte, så ho skunda seg svært då. Ho hadde eit lite anstrengt forhold til klokka elles, den fekk ikkje makta over mor. Vekkaruret var der berre for at vi skulle kome oss presis til skulen. Eg ville óg på møte, og hengte meg på mor. Det tok litt tid i siste liten, men så småsprang vi innover i måneskinnet og skulle rekke møtet. Rundt Holteren, det lange strekket i Ivergarden, Hola, Støylen… I Rindebakken blei vi andpustne og måtte sakke litt, så utfor Strandabakken og der låg «Huset» med lys i vindauga. Vi syntest liksom at Gud hadde litt ansvar for at vi rakk møtet. Han var allmektig og budde i hjarta våre. Det var litt kjekt at dei song «Kom som du er til din Frelsar», då visste vi at preikaren endå ikkje var komen på stolen. Så sat vi der då, mor og eg, og pusta ut, tett saman i benken. Eg kjende varmen frå henne gjennom kåpeermet og ei svak lukt av fjøs og toalettsåpe. Eg hadde mor åleine og der sat mange hyggjelege bygdefolk og vener. Blide Måløy-Anna og mannen Lisje-Ole. Han var slett ikkje liten, men far hans levde enno og heitte det same. Kamilla og Eveline var der, Bolla inne på Bakkane og Sigfrid på Bøen, Iver Alf. Eg hugsar ingenting av det preikaren sa, men eg blei så glad i Songboka. På veggen hang eit bilete av ein ung mann som var misjonær, og der var ein skriftstad i store malte bokstaver på ei tavle, «Så vak då, for de veit ikkje dag eller time». Det var som ein stor sint peikefinger. Og vi som hadde far og storebror på havet, havet som var full av krigsskip og miner. Når eg blei større og kunne skrive jamne store bokstavar, ville eg skrive «Herren late sitt andlet lysa over deg». Mor trengde å sove, og med Jesus i hjartet kunne vi vere trygge. Paula oppi Bakken spela orgel etter Melodiboka. Ho trødde og spela og song, «Hitinntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag». Eg prøvde å halde pusten ut heile tonen, men Paula vann.

Det var kjekt å ta til på skulen for Anna Tøsse Worren. Mor heldt seg orientert om stoda, og lenge før si tid hadde ho lærarsamtalar. Mor sine born skulle ver så god bruke dei evnene dei hadde fått, og ho visste noko meir som ho innprenta oss: «Kunnskap er lett å bera».

Mor var ein streng arbeidsleiar. Lediggang var rota til alt vondt. Ingen måtte vere gjerandslaus, spesielt ikkje om sommaren. Det var og heilt naudsynt, kor skulle vi elles få grøda i hus medan sommaren varte? Til å hjelpe seg, hadde mor auge i nakken under hårtuten. Ein dag før jul kom eg heim og gret. Vi skulle lære to vers av høgtidssalmen. Vår skulesalmebok hadde levd eit hardt liv og mangla fleire blad der julesongane stod. «Den kan eg», sa mor, og så song ho, vers etter vers. Eg lærte den vakre tonen òg. «Til kirken samle seg fra hver gård og grend, De unge gamle av kvinder og av menn, Vi ønsker eder så glad en julefest, Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best, Hos hver som greder, Vår Herre selv vær gjest». Eg såg for meg Brungot-jentene og bestefar på veg til kyrkje.

Eg blei 14 år, vaksen og skulle frå heimen. Mor var trist i augo og lei seg. Ho hadde måtte sende ungane sine frå seg så altfor tidleg, og ho var slett ikkje sikker på at verda der ute var budd til å ta vare på dei. Lær deg noko, sa mor. Og ho skreiv brev til alle sine. Utrulege brev, triste, morosame, med omtanke og opplysningar. Trufaste brev. Nokre har eg gøymd berre i hjartet, og nokre i ein kuffert. «Du blei så langt borte vesle fluga mi, kjem du snart heim?». Og når mine eigne tre barn blei vaksne og reiste heimafrå: «Kva gjer du no heile dagen, kjem du ein tur snart?».

Det blei ein lang livskveld på mor. Ho døydde mett av dage, hundre og eit halvt år gamal. Ho blei gravlagd på Leikong kyrkjegard 3. januar 1997. Få veker seinare misse vi yngste son vår i ei trafikkulukke. Eg sakna så å kunne seie det til mor. Det romslege hjartet hennar ville forstå sorga vår.

Dei sulla meg så underleg, så stilt og mjukt te sova.

Dei synte meg ein fager veg, opp frå vår vesle stova.