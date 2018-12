88 millionar frå Enova til Havila Kystruten

Nyhende

Fredag kom Enova med nyheita om at Havila Kystruten får 88 millionar kroner for sitt miljøarbeid. Den offisielle annonseringa gjekk føre seg på Havila sitt hovudkvarter på Mjølstadneset. Korkje Enova eller klima- og miljøvernministeren kunne delta på grunn av innstilte fly, men fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde (V) og Britt Giske Andersen (V) fekk fram bodskapen i deira stad.

- Offensiv halding

Dei sa at Havila Kystruten si satsing er viktig, fordi den opnar opp for innovative løysingar som ikkje har vore utprøvde i bransjen tidlegare. Dei peikar spesielt på at gjengen i Havila har gjort ei designoptimalisering, og utvikla ei miljøvennleg og energieffektiv løysing om bord i sine skip. Dette gjennom mellom anna bruk av LNG og batteri.

Ein annan sentral faktor, og ein av hovudgrunnane for støtta, skal også vere korleis dei fire kysruteskipa utnyttar varmen frå skorsteinen på båten. Denne brukar dei nemleg til å varme opp skipet og vatnet om bord. I tillegg blir overskotet gjort om til straum.

- Dette prosjektet viser deira offensive haldning for å kunne nå målet om nullutslepp, seier Nils Kristian Nakstad, administrerande direktør i Enova SF, i ein uttale. Han held fram:

- Uavhengig av om framdriftssystema for skip er basert på batteri, hydrogen eller en kombinasjon av energiberarar, så må fartøya bli meir energieffektive. For at Enova skal nå sitt mål om få fram konkurransedyktige nullutsleppsfartøy, er difor slike prosjekt uhyre viktige.

- Havila som godt eksempel

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) han sendt over ein mail der han har følgjande å seie om tildelinga:

- Med støtta til Havila er vi no eitt skritt nærare ein nullutsleppseglas mellom Bergen og Kirkenes. Samstundes er vi eitt steg nærare lågutsleppssamfunnet og ein meir klimavennleg transportsektor. Innovasjonsarbeidet som vert gjort på Havila er nok eit eksempel på dei sterke tradisjoname vi har i Noreg for å vere fyrst ute med avansert teknologi og smarte, grøne løysingar innan maritim sektor.

Vestlandsnytt kjem tilbake med meir om denne saka!