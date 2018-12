Motsegn til planframlegg på Larsnes - fylkesmannen set krav

Nyhende

Det er tre konkrete område fylkesmannen har merknad til. Det første gjeld ein eventuell fare for ustabil grunn, noko som må avklarast i samband med planen.

Det neste omhandlar forureining. Under planlegging av utfylling av sjø må det takast høgde for at det kan bli aktuelt med miljøoppryddingstiltak utanfor verftet i løpet av dei næraste åra. Planlagd utfylling kan reknast som ein del av den komande miljøoppryddinga, vert det opplyst.

Planen må dessutan føre opp konkrete grenser for utslepp av støy. Føresegnene skal gi att støykrava for denne type verksemd. Motsegna gjeld fram til føresegnene vert endra i høve til fylkesmannen sine merknader.