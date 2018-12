Nyhende

Villa Smolt har store utvidingsplanar for smoltanlegget på Moltu og har no fått løyve til å bygge eit nytt fôrlager på 275 kvm. Etter den planlagde utvidinga vil anlegget få eit areal under tak på 4250 kvadratmeter. Av dette utgjer den eksisterande bygningsmassen 1.420 kvadratmeter. Utvidinga skal gi plass til ti nye fiskekar og er delt inn i tre fasar.