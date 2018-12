Inviterer til dialogmøte om kaiene på Mjølstaneset

Nyhende

– Vi er no i ein situasjon der vi skal stake ut ein vidare kurs for kaiene på Mjølstaneset. Det er noko eg ser på som viktig, og derfor noko eg vil fokusere på, seier ordføraren.

Han har no bestemt seg for å invitere oppsitjarane på Mjølstaneset og reiarane til eit dialogmøte om framtida til kaisatsinga på Mjølstaneset.

Fram til Sigurd Teige kjøpte båten «Haugagut» – no «Leikvin» – var planen at Teige skulle etablere eit pelagisk fiskemottak på Mjølstaneset. Dei planane er no skrinlagde, og derfor ser Goksøyr etter alternative prosjekt.

– Vi håper det kan kome andre spennande konsept der nede, for vi har brukt mykje pengar på tilrettelegging, sa Goksøyr til Vestlandsnytt då.

No vil han samle aktuelle interessentar til eit dialogmøte.

– Eg ynskjer å finne ut kva behov dei har, og kva dei kan tenkje seg, seier Goksøyr om møtet han håper kan finne stad i løpet av januar.