– Tenk brannførebygging både i heimen og rundt husa

Nyhende

2018 vart eit dystert år for den lokale brannstatistikken. Ikkje minst Sande og Herøy, og då relatert til første halvår. Eit tjuetals av utrykkingane var såkalla terrengbrannar, oftast bråtebrenning som kom ut av kontroll.

Vi har snakka med brannsjef i Sande kommune, Kjell Martin Vikene. Han er tydeleg på at vinterhalvåret, gjerne utover våren, har ein del element i seg med bruk av open eld som gjer at det kan vere på sin plass med nokre velmeinte råd.

– Berre i Sande var det ei rekkje brannar frå slutten av mars og utover. Ein periode var vi oppe i to utrykkingar per dag. Mykje av dette skuldast bråtebrenning, og diverre vart det også ein god del materielle skader, seier Vikene.

Seinast denne veka har det vore nye tilfelle av grasbrannar her i fylket. Brannfaren aukar svært mykje i periodar med lite nedbør, og der det ofte er fritt for snø her ute i havgapet. Det skal heller ikkje til så lang tid utan nedbør, etter nokre regnversdagar, før brannfaren igjen eskalerer raskt.

– Er brannfaren aukande på grunn av mange gardsbruk som er nedlagde?

– Det er nok ein samanheng. I dei tilfella der det oppstod bygningsbrann på seinvinteren i år, var det kombinasjonen av bråtebrenning og gardsbruk med lite eller inga drift som slo inn. Vi håpar sjølvsagt at dette ikkje blir nokon «trend», men det kan likevel vere på sin plass med nokre åtvaringar, seier Vikene til Vestlandsnytt.

Brannsjefen sitt råd til alle, og kanskje særskilt dei som eig gardsbruk med fleire bygningar, er fylgjande:

– Ta gjerne ein runde og sjekk korleis tilstanden er rundt bygningane. Er det mykje gammalt, tørt og visna gras rundt husa, er det lurt å slå graset i alle fall 20 meters avstand frå bygningane. Kan de ikkje utføre dette sjølve, bør de få nokon til å gjere jobben.

– Eit skrekkscenario er at det oppstår terrengbrannar medan det samstundes bles ein del. Då «hoppar» gjerne brannen både femti og hundre meter i terrenget, og kan gjere stor skade, raskt, seier Vikene.

Han syner til brannane i Flatanger og Lærdal i 2014, der store og til dels uerstattelege verdiar gjekk tapt. 64 hus gjekk tapt i Flatanger, medan 60 hus vart skadde i Lærdal, der også mykje norsk kulturhistorie gjekk opp i røyk. Same året var det også ein dramatisk brann på Sandsøya, der vind førte til at folk i fleire hus vart evakuerte før ein fekk kontroll.

Sande kommune åleine pådrog seg ein ekstra, sekssifra kostnad i brannåret 2018, som fylgje av dei ekstraordinært mange brannane. Det er også ei side av saka.

– Vi har eit oppegåande brannvern ut frå dei dimensjonane vi er underlagde, legg Vikene til.

Sjekk røykvarslaren!

Når det er tørt og kaldt, og ein driv med bråtebrenning, er det dessutan eit faktum at brannen i seg sjølv skaper sirkulasjon og vind, altså ein sjølvforsterkande effekt som fylgje av at varmen stil vêrs.

Vikene minner dessutan om at bruk av open eld innandørs fører til mange brannar i høgtida som no er rundt hjørnet.

– Ver varsam med bruk av levande lys. Dobbelsjekk gjerne at alt er sløkt. Det same gjeld for eldstaden i huset. Hugs elles at levande lys inne skal ha brannmansjett som sikkerheit, om lyset brenn heilt ned.

– Dessutan må vi berre minne om dette med å skifte batteri i røykvarslarane. Røykvarslaren har gong på gong redda liv, seier Kjell Martin Vikene.