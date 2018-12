Nye bøker om øyperlene

Nyhende

I første omgang kjem det bøker om Kvamsøya med kringliggande øyar og holmar, samt ei bok for Sandsøya/Voksa.

– I neste runde kjem det to bøker om havlandet i ytre Herøy, fortel Tore Aarflot til Vestlandsnytt.

Han og makker Frode Sætre bur begge i Volda. På fritida er dei ivrige øybuarar. Aarflot med hytte på Sandsøya, medan Sætre har funne sitt paradis på Voksa.

– Desse øyane ligg som perler der ute mot storhavet, og det er altfor få som brukar dei som turmål, seier forfattarane i ei pressemelding.

– I fleire tiår har vi hatt stor glede av øyriket, og gong på gong har vi blitt overraska over kor flott det er i området mellom hav og land. Det fine er at ein ikkje treng å gå krevjande turar for å få panoramautsikt, så dette er turar som passar for heile familien.

Då «Frå tare til topp» vart gitt ut i 2012, fekk boka svært god mottaking. Ein av dei som skreiv var Kåre Kvalsvik:

«Då Kristoffer Randers skreiv reisehandboka «Søndmøre» i 1890 for ei gryande turistnæring leivde han ikkje Søre Ytre stor plass: «Denne tur, der først går over det veirhårde Bredsund og senere mellom nøgne udøer og skjær, frembyder ingen partier av vesentlig interesse». Det einaste sjåverdige er Dollsteinhola på Sandsøya. Ikkje eingong Runde er «oppfunne». Fjordane er det einaste sjåverdige. No har Frode Sætre og Tore Aarflot snudd på det: Dei kjem frå fjordane og ynskjer at fleire skal oppdage og oppleve øyane. Dei meiner her ligg opplevingar som bør bli kjende for fleire».

Det hadde vore for omfattande å trykkje opp att den første boka, på over 400 sider. Med den nye bokserien kan folk plukke ut det området dei er interesserte i frå Sørøyane, og få ei bok som er lett å ta med i tursekken, samstundes som bøkene kan liggje på kaffibordet heime.

– Vi som utgjevarar slepp også å sitje på store boklager, på grunn av at vi nyttar digitaltrykk og har ein avtale der vi kan trykkje bøker nesten etter kvar som vi treng dei, seier Frode Sætre og Tore Aarflot.

– For å syne fram perlene

Aarflot, til dagleg redaktør i Volda-avisa Møre, seier til Vestlandsnytt:

– Vi gjer ikkje dette for å tene pengar, men for å syne fram desse øyperlene. Nyebøkene er oppdaterte mellom anna i høve til turråser, og med ein del nytt bildemateriale. I boka om Sandsøya er det dessutan eit heilt nytt kapittel om butikken H.S. Worren.