Skal velje mellom to i Einedalen

Nyhende

Onsdag i neste veke skal plan- og byggenemnda i Herøy kommune møtast med val av tilbydar for fleirbrukshallen ved Einedalen skule som einaste sak.

Ifylgje eigedomsleiar Robert Myklebust står det mellom to tilbydarar, men administrasjonen si tilråding er enda ikkje klar.

Byggestart i 2019

Myklebust opplyser at prisane ser ut til å ligge innanfor det som er gjort av vedtak om finansiering i form av kommunal løyving, RDA-midlar og spelemidlar. I det nyleg vedtekne kommunebudsjettet ligg prosjektet inne med 16 millionar kroner over to år.

– Dermed ser det ut til å gå mot byggestart for hallen i løpet av neste år, seier Myklebust.