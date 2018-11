Tredoblar kvoten på makrellstørje

Nyhende

På årsmøtet i Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk (ICAAT) har Noreg forhandla seg fram til ein kvote på 239 tonn makrellstørje for 2019, og 300 tonn for 2020. Dette er ei betydeleg auke frå årets kvote, som er på 104 tonn.

I ei melding frå Nærings- og fiskeridepartementet har fiskeriministeren følgjande kommentar.

–Makrellstørjebestanden veks, og den er i aukande grad til stades i norske farvatn. Eg er svært tilfreds med at Noreg har fått gjennomslag for ein høgare kvoteandel. Dette gir rom for at fleire norske båtar kan få delta i størjefisket, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Noreg har også fått internasjonalt gjennomslag for at all fangst av fisk skal takast i land (ilandføringsplikt).

– For oss er dette eit viktig prinsipp. Ved å ta i land all fangst sikrar vi berekraftig forvaltning og hindrar at verdifull mat kastast på havet. Vi har no fått internasjonal aksept for dette, og vi har grunn til å vere fornøgd med at arbeidet vårt over fleire år har ført fram.

Den norske fangstsesongen for ringnot aukar elles med to veker (25. juni-15. november). Det vert også opna for linefiske for fartøy under 24 meter heile året.