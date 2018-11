Nyhende

Nørvåg og Vågsholmen velforeining ber kommunen sjå til at det gamle bilvraket som står ved Gerh. Voldnes veg i Fosnavåg blir fjerna. Bilvraket står der framleis, trass i gjentekne oppmodingar overfor eigaren. No forventar velforeininga at kommunen kjem med eit pålegg til eigaren av det skjemmande vraket som også er farleg for omgivnadene.