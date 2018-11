Fleire vil ha kommunale oppdrag

Nyhende

Etter at formannskapet i Herøy gjorde det klart at dei ynskjer at kommunale innkjøp blir gjort lokalt, har fleire aktørar i lokalmiljøet signalisert si interesse for slike oppdrag.

På ei liste som har blitt sendt rundt for å lodde stemninga for eit kurs/dialogmøte om slike kommunale/statelege oppdrag har A. Sævik A/S, Kvalsund Gartneri, Vestvang bokhandel, Fosnavåg Rør A/S, Cann AS, N.H. Lied AS, Remo Elektronikk AS, Sveiserepratøren A/S og Herøy Malarservice A/S meldt si interesse.

Bakgrunnen

Tilrådinga til Herøy formannskap er at alle kommunale innkjøp frå no av skal gjerast lokalt. På denne måten ynskjer politikarane å signalisere at dei støttar det lokale næringslivet.

I utgangspunktet gjaldt saka innkjøp av skulebøker. Her valde Herøy kommune som den einaste i fylket å droppe ei avtale om innkjøpssamarbeid.

Valet har blitt godt motteke i lokalsamfunnet, og no tyder det meste på at lokalt næringsliv ynskjer slike oppdrag.