Ronald Dyrhol går av som konsernsjef i Hareid Group

Nyhende

Konsernsjef Ronald Dyrhol ønskjer seg over i ei anna rolle i konsernet. Det er beskjeden an har gjeve styret i Hareid Elektriske AS, heiter det i ei pressemelding.

- Sidan eg starta i selskapet for 31 år sidan, har vi gått gjennom ei fantastisk utvikling. Vi er no om lag 690 tilsette og omset for over ein milliard kroner i året. Ein slik vekst krev omstilling og kontinuerleg utvikling, og eg føler no behov for å ta eit steg til sides og bidra i ei anna rolle i konsernet, seier Dyrhol.

Styret i Hareid Elektriske AS har derfor konstituert Øyvind Halkjelsvik som konsernsjef. Halkjelsvik kom i oktober til Hareid Group som direktør for HR og organisasjonsutvikling, etter å ha arbeidd i Rolls-Royce Marine sidan 2002.

- Vi respekterer avgjerda Ronald har teke om å tre til sides, seier styreleiar Bjørn Bjåstad.

- Ronald har vore ein viktig del av den suksessen vi har hatt i Hareid Group, og er svært glade for at han blir med oss vidare og framleis ønskjer å bidra med si kompetanse og lange erfaring. Vi er takksame for den innsatsen han har lagt ned for selskapet gjennom mange år, og ser fram til det vidare samarbeidet, held han fram.