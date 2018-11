Auka vekst og reduserte tap for Sparebank 1 Søre Sunnmøre

Nyhende

- Banen er inne i ei god utvikling og vi tek marknadsandelar, seier adm. direktør i SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Stig Brautaset i ei pressemelding, og legg til:

- Vi investerer i kompetanse og tilpassar organisasjonen nye utfordringar i ein bransje i omstilling. Samtidig har vi gjort naudsynte tiltak for å bli ein kostnadseffektiv bank. Vi har styrka vårt fokus på små og mellomstore bedrifter på Søre Sunnmøre, og vil ha ein markant vekst i bedriftsmarknaden framover, seier Brautaset.

I pressemeldinga skriv banken vidare at eigenkapitalavkastninga etter skatt blei på 8,4 prosent. Tap på utlån var på 9,2 mill. kroner, mot 22,4 mill. kroner i same periode i fjor. Driftskostnadane i konsernet enda på 98,3 mill. kroner, ei redusering på 3,6 mill. kroner samanlikna med same periode i fjor. Dette er hovudsakeleg knytt til reduksjon av dotterselskapa sine kostnadar. Det svarer til ein kostnadsprosent på 51 prosent.