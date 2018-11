Nyhende

Kommunalsjef samfunnsutvikling, Jarl Martin Møller, opplyste i tysdagens formannskap at ein vil prioritere bygginga av ein ny gangveg frå parken i Fosnavåg sentrum til Jordmor Helgas veg. Tiltaket vil sikre ny og trygg gangveg heile vegen frå sentrum til kyrkja, då den nye gangvegen blir kopla saman med den som blir bygd i Skarabakken. Møller kunne også opplyse at eit toalettbygg i parken er lagt inn i budsjettet. Det same er kryssing av Fosnavåg hamn.