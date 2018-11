Nyhende

Karl var født på Sandsøya i 1886 og han var sønn av Ane Gurine og Peter Toftesund (tidl. Syvdsnes). Foreldrene bodde noen år på Syvdsnes, men overtok i 1877 eiendommen Toftesund med bruksnummer under Voren (Worren) på Sandshamn. Peter Syvdsnes tok navnet Toftesund etter at han bosatte seg på Sandshamn, og han var en typisk sunnmørsk «fiskarbonde».

Tidene på Søre Sunnmøre var meget vanskelig på andre halvdel av 1800-tallet og fram til Første Verdenskrig, og emigrasjonen derfra var meget stor, særlig da til USA. Karls eldre brødre, Lars (Louis). Johan (John) og Peter emigrerte alle til USA, men Peter kom tilbake. Hans fjerde bror Rasmus Kristoffer ble boende på Sandsøya.

Karl emigrerte til USA i 1904. Reisen gikk da til hans bror Lars (Louis), som da var vel etablert med familie og egen farm i Minnesota – Lakeview Farm. Karl kjøpte til et tilleggsareal til Lakeview farm og han drev farming sammen sin bror Lars. I tillegg til å være farmer tok han seg deltidsjobber både i tømmerskogene og i gruvene i Minnesota. Karl forble ugift og han døde i 1965.

Karl hadde fire søstre. Petra Agate Sofie døde som ganske ung på Sandsøya. Inga Augusta Marie ble gift og bosatt i Trondheim. Kornelia Josefine Rasmine ble gift Sande på Sandsøy og bosatt der. Kamilla Guriane ble gift Worren på Sandsøy og bosatt der.

Karl J. Peterson ble tilsluttet U.S. Army og AEF i 1918. Han tjenestegjorde som menig soldat (private) i avdelingen 3rd Pioneer Infantry Regiment (U.S. Army) under kampene i Meuse – Argonne Offensiven på Vestfronten i Frankrike i 1918. Karls regiment transporterte ammunisjon fram til frontlinjen og avdelingen opererte i alle frontsektorer i Meuse – Argonneområdet. Karls regiment deltok i, og hadde ansvar for nærforsvaret av ammunisjonstransportene som var utvalgte mål for tyske angrep.

Karl pådro seg senskader av gass etter kamphandlingene i Første Verdenskrig, 1914- 1918. Disse skader plaget han resten av livet. Han deltok etter fredsslutningen 11. november 1918, i de amerikanske okkupasjonstropper i Tyskland, for U.S. Third Army eller Occupation Army, fram til juli 1919.

30. juli 1919 ble Karl dimittert fra U.S. Army med «Honorable Discharge.» (Dimisjon med ære) ved Camp Dodge, Iowa. Merket for denne dimisjonsbetegnelse er en rød V med spissen pekende oppover og festet på venstre overarm på uniformen. Han fikk utbetalt en bonus på 94.2 dollar og fikk fri hjemreise til Minnesota (i henhold til dimisjonsattest).

På dimisjonsattesten fremgår også at Karl etter sin tjeneste i U.S. Army både i krig og i okkupasjonstjeneste, fikk den høyeste militære karakter U.S. Army gir sine soldater, nemlig karakteren Excellent.

På dimisjonsattesten er det også anmerket No A W O L som betyr «no absence without leave» – dvs. «ikke noe fravær uten tillatelse». En liten merkverdighet. På dimisjonsattesten står det: «Born in Sands Haven in the State of Norway.» Dette kan nok skyldes at offiserene på Camp Dodge i Iowa i 1919 hadde det meget travelt med å dimittere soldater, slik at Karls opplysning om Sandshamn ble oppfattet som Sands Haven i en hektisk militær hverdag.

Etter hjemkomst og før dimisjon ble Karl tildelt den amerikanske krigsmedaljen, The World War 1 Victory Medal, også kalt Victory Medal. Premissen for denne utmerkelse er: «Victory Medal is awarded for honorable service in active duty at any time between april 1917 and november 1918.» 6. april 1917 var det tidspunkt USA gikk med I krigen og 11. november 1918 var det tidspunkt krigen sluttet.

Med dekorasjonen/medaljen fulgte også et ordensbånd (ribbon) som kunne festes på uniformen, på venstre side over brystlommen. Karl ble fotografert i amerikansk uniform med ordensstripen påsydd. Dette bilde hang for øvrig over sengen til min bestemor Inga Augusta i Trondheim, så lenge hun levde. Karl var hennes bru.

Karl ble også tildelt to Golden Chevrons (gylne vinkler). Disse to vinklene ble festet nederst på venstre arm på uniformen, og hver vinkel betyr 6 måneders tjeneste i U.S. Army i Europa. Karl har 2 slike vinkler på sin uniform.

Senere mottok Karl Germany Medal, Medal of Occupation. Denne medaljen ble tildelt de amerikanske soldater som hadde deltatt i U.S. Army i okkupasjonen av Tyskland i 191.

I forbindelse med Karls død i USA i 1965 mottok familien følgende kondolansebrev (Presidential Memorial Certificate) undertegnet av den amerikanske president, og som oversatt lyder som følger:

«Amerikas Forente Stater ærer minnet om

KARL J. PETERSON Denne attest (certificate) er tildelt av en takknemlig nasjon som en påskjønnelse for trofast og uselvisk vielse (consecreation) til tjeneste for vårt land i de Amerikanske Forente Staters Væpnede Styrker.

LYNDON B. JOHNSON

President for Amerikas Forente Stater.»

Karl døde i 1965 og ble gravlagt på familiegravstedet i Aitkin i Minnesota. Hans gravstein har en krigsveteranmarkering (Veteranmarker WW1). Denne gravsteinen ble donert av staten Minnesota. Innskriften på steinen inneholder foruten hans navn, også hans grad, militære avdeling og World War 1.

Det var flere sunnmøringer som deltok i AEF – U.S. Army, i Første Verdenskrig. På samme måte som Karl J. Peterson fra Sandsøya, gjorde disse en tapper og respektabel krigsinnsats for sitt nye fedreland – USA. Men historien om disse emigranter er temmelig ukjent i Norge.