Moltustranding er ny trenar for Volda

Nyhende

Moltustrandinen Lars-Petter Rønnestad er ny hovudtrenar for Volda sitt herrelag i 4.divisjon, skriv VTI på sine heimesider. Han har tidlegare vore trenar i blant anna Bergsøy, Brann og Hødd, men har dei siste åra hatt ei pause frå trenargjerninga.

- Vi har hatt kontakta i mange år utan at det har passa, men denne gongen var tidspunktet rett for både Volda og meg. Sjølv er eg veldig motivert til å kome meg tilbake på treningsfeltet. Eg har sett A-laget til Volda fleire gongar i år, og det verkar som ein bra kameratgjeng. I tillegg er der nokre spennande typer på veg opp, og det var viktig for at eg skulle ta jobbenm, seier Rønnestad.

Han fortel vidare at han har ambisjonar om å trene mykje og trene godt og han etterlyser ein klar identitet i volda-spelet.

- Og så må vi le mykje og ha det kjekt saman. Då kjem vi til å utvikle oss og gjere det bra. Eg meiner at ein klubb som Volda skal ha ambisjonar om å kjempe heilt i toppen av 4. divisjon, kvart år. Det må difor vere målsettinga allereie i 2019, held han fram.