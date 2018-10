Nyhende

Maritim og teknisk komite har vedteke å gi dispensasjon for etablering av molo knytt til eit naust i Tjørvåg. Arbeidet, som blei ulovleg igangsett då det ikkje var søkt om løyve for tiltaket, har skapt reaksjonar i nabolaget. Derimot vil kommunen ikkje gi dispensasjon for vegbygginga som grunneigaren også har sett i gang. Utført tiltak må tilbakeførast i den grad det er muleg.