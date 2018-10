Internasjonal dag på HVS

Nyhende

(Innsendt)

Internasjonal Dag er eit nasjonalt skuletiltak der elevar på skulane arbeider omkring globale tema, der toleranse og solidaritet står sentralt.

Internasjonal Veke er Operasjon Dagsverk (OD) si informasjonskampanje for dei skulane som deltek. For å kunne endre verda, kan medvit om globale spørsmål vere like viktig som bistandsmidlar. Pengar aleine er ikkje løysinga. I vekene før OD-dagen gjennomfører mange skular Internasjonal Veke over heile landet, der ein til dømes lærer om korleis verda heng saman.

Skulane får gratis undervisningsmateriell, filmar og ulike trykksaker. Opplegga kring Internasjonal Veke er i tråd med læreplanane.

Gjennomføringa av dagen gjekk svært fint ved Herøy vgs., så stor honnør til elevane for aktiv deltaking, positivitet og ikkje minst god oppførsel.