Ingen familiar i Herøy har fått støtte

Støtte til familiar med særskilde behov blei innført som eit nytt tilbod i kommunen sitt budsjett for 2018. Spørsmålet blir no om ordninga skal vidareførast i budsjettet for neste år, eller om dette blei eit 2018-prosjekt og ikkje noko meir enn det.

Ved nokre høve har familiestøtte vore vurdert, men kommuneoverlege og leiande helsesøster fortel at det ordna seg på andre måtar.

I ei orientering til helse- og omsorgskomiteen viser kommunalsjef Renathe Rossi-Kaldhol til at fagleiar som organiserer ordninga har blitt kontakta ved eitt høve. Den gongen var andre tenestetilbod meir aktuelle då behovet ikkje var akutt.

Kommunalsjefen trur det kan vere mange grunnar til at ordninga ikkje har vore nytta. Eitt år er relativt kort tid for eit nytt tilbod, og Rossi-Kaldhol trur kanskje tilbodet om familiestøtte heller ikkje har vore godt nok kjend.

Tilodet er presentert for folk i Herøy gjennom kommunen si nettside, og på Facebook.