Ser større optimisme i Fosnavåg

Nyhende

– Dette er eit samfunn med mykje næringsliv, og det er her i distrikta ein stor del av verdiskapinga skjer.

Han fortel at han tek med seg tilbake til Stortinget at offshorekrisa ikkje er over, noko han var klar over, men som var greitt å bli minna på.

– Det er også ein diskusjon rundt kor vidt ein skal innføre ekstra skatt på fiskeri næringa. Det er derfor positivt å kome her og sjå korleis overskotet frå fiskeriet blir spelt tilbake til lokalsamfunnet.

Pollestad meiner elles å sjå ei større optimisme i Fosnavåg kontra då han var på besøk her i 2017, noko han synest er gledeleg.