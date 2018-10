Havila Kystruten får motorar frå Rolls-Royce

Nyhende

I ei pressemelding opplyser Rolls-Royce Marine at dei skal levere LNG-systemet med motorar og hovudpropellar på de nye kystruteskipa til Havila.

Leveransen inneheld system for LNG-drift og propulsjon, to LNG-tankar med tilhøyrande system og fire gassmotorar frå dotterselskapet Bergen Engines. Rolls-Royce skriv at motortypen skal redusere utslipp med om lag 20 prosent, samanlikna ordinære dieselmotorar.

Designet på propellane er slik at skipa kan ha slankast mogleg skrog, samstundes som dei skal sørge for at passasjerane om bord opplever lite støy og vibrasjon.

Havila Kystruten skal bygge fire skip som frå og med 2021 skal gå i mellom Bergen og Kirkenes.