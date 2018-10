Ny mobbeapp i omløp

Nyhende

– Slike sosiale media, der ein kan sende/dele anonyme utsegner om kvarandre, er ikkje til hjelp for nokon.

Det skriv Hilde Hestås i Beredskapsteam mot mobbing i Herøy, i ei pressemelding.

Den nemnde gruppa har, i samarbeid med SSIKT, stengt «Tellonym» ute frå alle kommunale nettverk i Sjustjerna-kommunane.

– Problemet er at barn og unge kan utsetje seg for denne på privat basis, seier Hestås.

Beredskapsteamet tilrår at foreldre snakkar med barna/ungdommane sine om appen, og at ein følgjer opp at han ikkje vert nytta på privat basis.

– Nettmobbing i seg sjølv er ekstremt angstframkallande. Anonymitet og delingsmoglegheit gjer at ein aldri kan vite kven som vil ein vondt. Og sidan dette er ein app på mobil, er ingen stadar «trygge», seier Hestås.