Memorabilia: Mats Eilertsen Trio møter Trio Mediaeval

Kva samlar vi opp, og kva sit vi eigentleg igjen med av viktige minne, ting og hendingar i løpet av eit liv? Hugsar vi, og vektlegg vi, dei same ting og hendingar? Kva betyr eigentleg noko til sjuande og sist?

Mats Eilertsen har gitt ut sju album i eige namn, der 2 stk. med Mats Eilertsen Trio, «Elegy» (2010) og «Sails Set» (2013) fekk glitrande meldingar. I 2016 kom han ut med «Rubicon» for ECM, musikk for 7 musikarar, opphavleg skrivne til VossaJazz i 2014. Nominert til Spelemannsprisen. Med Mats Eilertsen Trio har dei dessutan akkurat spela inn nytt materiale til album for ECM, klart til utgjeving vinteren 2019.

Mats Eilertsen trio er, i tillegg til Mats: Harmen Fraanje, piano (NL) og Thomas Strønen, drums.

Mats og Thomas har vore parhestar og spelt saman i svært mange ulike samanhengar sidan dei møtte kvarandre på konservatoriet i Trondheim på midten av 90-talet. Den dyktige pianisten, Harmen Fraanje, møtte Mats då han i ei tid budde i Nederland, og dei har heldt kontakt og spela saman ofte sidan, i diverse samanhengar.

Trioen har mange klanglege fasettar, men insisterer ofte på det neddempa og tidvis stillferdige med klingande klangar, i klaver, bjøller og gongar eller i dei djupare registera av bass og djupe perkusjonsinstrument. Det er passasjer med refreng-følelse, syngande, lett klagande soloparti i kontrabass, meir messande monotont og smått storslegne parti, sonateliknande pianopassasjar.

– For oss handlar det om å skape ein trio med eit sound der vi alle tre saman er likeverdige medlemmer og stemmer som bytter på å vere i fokus, vere melodibærarar, lydskaparar, premissleverandørar, forteljarar og initiativtakarar, samt variere oss i mellom kvar vi ligg i lydlandskapet.

Trio Mediaeval har eksistert sidan 1997 og har gitt ut ei rekke album på det tyske plateselskapet ECM. Det nyaste albumet, «Rimur», kom ut i 2017, i samarbeid med Arve Henriksen.

Bandet held konsertar og har vekt begeistring over heile planeten med sin unike kombinasjon av sakrale, monofone og polyfone klangar, med repertoar frå mellomalderballadar til spesialskrivne stykke frå samtidskomponistar. Dei samarbeider jamleg med ulike musikarar og komponistar, som Arve Henriksen, Garth Knox, Sinikka Lageland, Gavin Bryars, David Lang. Dei har også gitt sitt fantastiske musikalske bidrag til mellom anna Paul Sorrentino sin film, «Youth.

Trioen består av Anna Maria Friman, Linn Andrea Fuglseth og Jorunn Lovise Husan