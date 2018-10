Larsnes Mek. byggjer første hybrid-brønnbåt

Nyhende

Glenn Bradley i Rostein As orienterte om prosjektet då Stortinget sin næringskomité starta sin sunnmørstur måndag.

Det var i samband med eit innlegg om akvakultur og verdiskaping langs kysten at Bradley informerte om den komande hybridbåten.

– Vi har bevisst venta litt på ei slik satsing, men etter at det no er på full fart inn i mange båtar og ulike bruksområde, er tida inne for å satse hybrid. Skilnaden på dei øvrige båtane i 2020-serien vert at vi skal inn med ein batteri/dieselelektrisk pakke, samt at storleiken vert auka litt, opplyser Bradley til Vestlandsnytt.

Naturleg nok er det Rostein-verftet Larsnes Mek. som vert valt. Hybridbåten vert den sjuande brønnbåten Larsnes leverer til Sandøy-reiarlaget. Av desse vil dei seks siste vere bygde på same lest, ein båttype som er utvikla i samarbeid mellom Rostein og Skipskompetanse.

Levering tidleg 2020

– Vi reknar med at utrustinga vert sett igang på seinsommaren eller tidleg haust neste år, medan leveringa er tidfesta til tidleg i 2020, seier Bradley.

Han er full av lovord om brønnbåtane som er bygde på Larsnes dei seinare åra.

– Båtane fungerer optimalt, og det gjenspeglar også det fantastiske samarbeidet vi har med verftet. Vi kjenner det slik at vi har eit utmerka samarbeid med heile Larsnes, eit framoverlendt miljlø som passar som hand i hanske med vår forretningsidé, avsluttar Bradley.